“Autores do Romantismo Brasileiro que Você Não Pode Deixar de Conhecer”.

O termo “romantismo” é usado para denominar um movimento artístico, literário e cultural que esteve em vigor entre os séculos XVIII e XIX. No Brasil, o movimento esteve presente até 1860.

Os autores do romantismo brasileiro são abordados com muita frequência por questões de literatura e de português dentro das principais provas do país, como os vestibulares e a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Assim, é muito importante que você domine as principais características do movimento e de seus escritores. Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com os autores do romantismo brasileiro que você precisa conhecer. Confira!

Romantismo brasileiro: José de Alencar

José de Alencar (1829-1877) é, sem dúvidas, o principal autor de todo o romantismo brasileiro. O escritor é uma das maiores referências do movimento literário no Brasil, com obras como O Guarani e Iracema.

O Guarani, publicado no ano de 1857, foi um dos primeiros romances de José de Alencar. O enredo da obra narra a história de amor desenvolvida entre a jovem Cecília e o índio Peri, que acontece no século XVII. Além dessa obra, outro marco na produção do autor foi Iracema, considerada uma das obras mais importantes de Alencar e cujo enredo narra o amor entre o colonizador português Martim e a indígena Iracema, no século XVI. Temas extremamente importantes são retratados nos dois livros mencionados, como a descrição detalhada da natureza e da cultura indígena e pelo uso de uma linguagem poética e lírica, típica do Romantismo, por parte de Alencar.

A obra do autor é denominada de nacionalista, uma vez que de Alencar buscou supervalorizar a figura do indígena, além de exaltar a natureza local. Ainda, as narrativas desse autor abrangem notável amplitude geográfica e são marcadas pela presença do registro histórico.

No romance urbano de José de Alencar, como é o caso da obra Til, o autor mostra-se um pouco mais fiel aos fatos da realizada, reproduzindo ambientes e comportamentos típicos da época, tanto no desenrolar das ações como nas descrições.

Romantismo brasileiro: Gonçalves Dias

Gonçalves Dias (1823-1864) é um dos principais nomes da primeira geração do romantismo brasileiro (da qual também fazia parte José de Alencar), conhecida como indianista/nacionalista. Os escritores dessa geração valorizavam a cultura e os costumes dos indígenas brasileiros e buscavam criar uma identidade brasileira de forma idealizada.

A obra de Gonçalves Dias é marcada pelo uso da linguagem poética, pela exaltação da natureza e pela valorização do amor. Dentre as suas principais produções, podemos citar Canção do Exílio, I-Juca-Pirama e Os Timbiras.

Canção do Exílio, um dos textos do autor mais abordado pelos vestibulares e pelo ENEM, é um poema que retrata a saudade do Brasil por parte de um brasileiro que está em Portugal.

I-Juca-Pirama, por sua vez, é um poema épico que narra o sacrifício de um indígena pela sua tribo e possui um ritmo marcante. Os Timbiras, por fim, foi escrita pelo autor como uma ode aos indígenas brasileiros. Nesse texto, Gonçalves Dias exalta a cultura e os costumes dos povos nativos brasileiros.

Romantismo brasileiro: Álvares de Azevedo



Álvares de Azevedo (1831-1852) é, ao lado de Gonçalves Dias, um dos principais nomes da poesia produzida durante o romantismo brasileiro.

O autor fez parte da segunda geração do movimento literário, conhecida como geração “ultrarromântica” ou “geração Mal do Século”. A obra dos poetas dessa geração, incluindo a de Álvares de Azevedo, é caracterizada pela melancolia, pelo pessimismo, pela fuga da realidade e pelo sentimentalismo.

Dentre as principais obras produzidas por Álvares de Azevedo, podemos mencionar Noite na Taverna, um livro de contos que retrata a tragédia quotidiana de um grupo de amigos. Outra produção importante é Lira dos Vinte Anos, uma coletânea de poemas que aborda temas tipicamente românticos, como a paixão, a morte e a solidão.