Avaliação dos jogadores do Real Madrid x Manchester City: quem consegue as notas de passagem?

EUt foi em grande parte uma noite para esquecer para o Real Madrid, já que o Manchester City os derrotou no Etihad a caminho da final da Liga dos Campeões.

Tal era o domínio do time inglês que o adversário mal era reconhecido como o atual campeão deste torneio.

Carlos AncelottiA equipa de Madrid foi completamente despedida e poucos jogadores do Real Madrid obtiveram notas de aprovação pelas suas exibições na noite de quarta-feira.

Dê uma olhada abaixo em nossas classificações de jogadores e deixe-nos saber se você concorda.

O guarda-redes belga foi um gigante na baliza e não merecia sofrer quatro golos, nenhum dos quais teve culpa. Se não fosse por suas defesas milagrosas para negar Haaland, o City poderia facilmente ter vencido por seis ou sete.

Nota final: 10

O zagueiro espanhol lutou para prender Jack Grealish, dando ao atacante inglês muito tempo com a bola e permitindo que ele o forçasse profundamente, o que significa que ele próprio ofereceu pouco no ataque. Dito isso, ele raramente foi derrotado por Grealish no um-a-um e deu tudo de si.

Nota Final: 5

O zagueiro brasileiro foi totalmente atropelado pelo ataque do City. Ele não parecia seguro em nenhum momento.

Nota Final: 4

Da mesma forma, o austríaco não conseguiu lidar com o que o City jogou contra ele e Haaland, em particular, levou a melhor sobre ele várias vezes.

Nota Final: 4

Ele estava faltando para três dos gols do City nas duas mãos e, mais uma vez, esta noite parecia uma falha defensiva na lateral-esquerda.

Nota Final:4

Além de um golpe quase maravilhoso, o maestro alemão estava quieto. Kroos foi o melhor de um grupo pobre no meio-campo do Real Madrid.

Nota Final: 5

Não conseguiu causar o impacto habitual no jogo e esteve ausente. Apenas seus atributos físicos o mantiveram em campo, com Ancelotti substituindo Modric e Kroos.

Nota Final: 4

Nada como o que esperamos do croata. Na primeira parte não conseguiu envolver-se em nada e na segunda, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu impor-se no jogo.

Nota Final: 4

Ofereceu muito pouco e teve que cair fundo até para conseguir um toque de bola. Não é surpresa que ele tenha sido substituído.

Nota Final: 4

Você sabe que foi uma noite ruim para o Real Madrid, quando nem Vini conseguiu pegar a bola e fazer algo acontecer. Talvez a noite mais tranquila que ele teve em mais de um ano, já que o City efetivamente o fechou.

Nota Final: 4

Descontrolado e anônimo, não era o talismã que Madrid precisava em uma noite como esta.

Nota Final: 4

Entrou no lugar de Modric aos 63 minutos.

Substituiu Kroos aos 70 minutos.

Rumo a Camavinga na 79ª.

Rumo ao Carvajal na 79ª.

Para Rodrygo no 79º.

Sua equipe levou uma surra histórica e ofereceu pouco ou nada em resposta. O placar final de 4 a 0 na noite poderia ter sido muito pior.

Nota Final: 4