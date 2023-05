Avaliação dos jogadores do Real Madrid x Manchester City: Vinicius Jr.

Vinícius Jr. continuou a sua excecional campanha 2022/23 com uma exibição perfeita na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O Manchester City estava ciente do perigo que o ex-prodígio do Flamengo representava antes do pontapé inicial, mas pouco podia fazer para impedir o inconstante brasileiro.

Seu chute de longa distância no primeiro tempo deixou o Estádio Santiago Bernabéu de pé, embora houvesse vários jogadores fortes no time branco do Real Madrid na terça-feira.

O goleiro belga é o melhor do mundo e mostrou isso contra o Manchester City. O Real Madrid terá que agradecer a ele se chegar a outra final da Liga dos Campeões, já que ele manteve Kevin de Bruyne afastado com uma forte defesa de direita.

Nota final: 8

Assim como o Real Madrid, Dani Carvajal dá o seu melhor quando o hino da Liga dos Campeões toca. Ele foi sólido na defesa contra Jack Grealish, embora tenha havido um ponto crítico onde a disciplina do espanhol foi testada.

Classificação final 8

O zagueiro alemão foi convocado e aproveitou bem seu estilo físico para manter Erling Haaland quieto.

Nota final: 8

Sua experiência foi fundamental na noite, já que comandou a defesa na ausência de Eder Militão. Ele não podia fazer nada sobre o ataque de Kevin de Bruyne.

Classificação Final: 7

Na boa função de lateral-esquerdo, Camavinga foi sensacional. O francês estava em todo o campo, recuperando a posse de bola e acertando passes curtos. Foi um dos seus melhores jogos com a camisola do Real Madrid.

Nota final: 9,5

Federico Valverde trabalhou muito contra o Manchester City, isso é inquestionável, mas não conseguiu acrescentar muito ao jogo em nenhuma das áreas.

Classificação final: 6

Carlo Ancelotti confia em Toni Kroos para definir o ritmo de sua equipe, e ele fez exatamente isso na terça-feira. O alemão foi inteligente com a bola e deu aos seus zagueiros uma opção para jogar.

Nota Final: 6

Os fãs adoram o croata, e com razão. Florentino Perez queria que ele voltasse a assinar para jogos como este. Ele não foi capaz de adicionar muitos passes decisivos.

Nota Final: 6

Noite frustrante para o brasileiro, que não conseguiu encontrar seu melhor ritmo e não teve nenhuma chance real. Ele também será criticado por perder a bola pouco antes do gol de De Bruyne.

Nota Final: 6

Ninguém pode parar Vinicius Jr. neste momento. Há um argumento para ele ser o melhor jogador do mundo. Ele marcou os gols do Real Madrid com um brilhante chute individual de longe e esteve no centro de todas as ameaças que os merengues representaram para o time da Premier League.

Nota final: 9

Ele estava muito isolado no primeiro tempo. Ele mal estava no jogo. O que se seguiu foi uma série de chances perdidas para o atacante francês, principalmente uma cabeçada que ele acenou direto para Ederson. Ele vai olhar para esta partida com pesar.

Classificação final: 4

Na noite em que Carlo Ancelotti igualou o recorde de Sir Alex Ferguson como o técnico com mais partidas da Liga dos Campeões no banco, o italiano ficará frustrado por sua equipe não ter vencido. Seu bloqueio baixo ajudou o time a assumir uma liderança surpreendente no primeiro tempo, mas talvez tenha limitado sua capacidade de tirar vantagem do Manchester City estar nas cordas. Seu plano de jogo parou Erling Haaland completamente.

Nota final: 6