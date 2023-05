Avaliação gratuita do ESPN Plus (maio de 2023) Como obter, oferecer, descontos, promoções

Embora o ESPN Plus ofereça muitos esportes ao vivo por um preço baixo, ele não é um substituto para as partidas de TV a cabo convencionais. O que você acha de si mesmo como um fã de esportes ultra? Nesse caso, você vai adorar este serviço de streaming. Para acessar este serviço de streaming, você deve baixar o aplicativo ESPN em seu dispositivo móvel.

Para acessar ESPN e ESPN+, basta baixar um aplicativo. Com o aplicativo ESPN+, você deve fazer login na conta do seu provedor de TV para acessar o canal ESPN, pois o ESPN+ é compatível com quase todos os provedores de TV. Mas você sabe o que? Você pode até conseguir um Avaliação gratuita do ESPN Plus. Não sabe como? Vamos descobrir neste artigo.

O que é o ESPN Plus?

O ESPN Plus é uma plataforma de streaming que permite assistir esportes ao vivo. Se você assinar o ESPN Plus, poderá acessar esportes que não estão disponíveis em outros lugares. É possível assistir a transmissão ao vivo de diferentes esportes e competições, incluindo eventos de MMA, futebol, tênis, beisebol e hóquei.

Com a extensa coleção de documentários esportivos da ESPN e conteúdo exclusivo disponível apenas na plataforma, você pode assistir aos seus documentários esportivos favoritos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Você pode assistir a programas ao vivo e sob demanda do ESPN Plus e ler artigos premium escritos por alguns dos melhores escritores de esportes. No geral, oferece uma ampla variedade de conteúdo relacionado a esportes, tornando-se uma alternativa popular.

Avaliação gratuita do ESPN Plus 2023: como obter o ESPN Plus GRATUITAMENTE



O ESPN Plus não possui teste gratuito, ao contrário de alguns serviços de streaming de TV ao vivo, como o Hulu + Live TV. No entanto, você pode testar o serviço por um mês a uma taxa relativamente baixa com uma taxa mensal de $ 10 e a opção de cancelar a qualquer momento.

No seu primeiro mês de ESPN+, você pode visualizar a programação de streaming para ver se há partidas que gostaria de assistir. Se você planejar com antecedência dessa maneira, mesmo que decida não continuar com sua assinatura, ainda obterá algum valor pelo seu dinheiro.

ESPN Plus Preço Mensal US$ 9,99 por mês Preço Anual US$ 99,99 Cobertura esportiva Futebol, Beisebol, Hóquei, Tênis, UFC, Basquete universitário, Golfe Downloads off-line Disponível Conteúdo original Incluído Qualidade de transmissão 720p Transmissão ao vivo Disponível para eventos selecionados

O que posso assistir no ESPN Plus?

Essencialmente, o ESPN Plus é um serviço de assinatura complementar à oferta de TV a cabo da ESPN, permitindo que você desfrute de programas extras e conteúdo de bastidores.

Com o serviço, você pode assistir todos os jogos da MLS fora do mercado e um jogo da NHL e da MLB todos os dias durante as respectivas temporadas regulares. Além disso, para eventos esportivos ao vivo, você também terá acesso ao PGA Tour, lutas de boxe de alto nível e uma grande variedade de jogos de futebol internacionais.

Processo de assinatura de assinatura de teste gratuito do ESPN Plus

Os assinantes do ESPN Plus podem acessar seu conteúdo apenas se assinarem por meio do aplicativo ou site do ESPN Plus. Então, vamos verificar as etapas com as quais você pode se inscrever facilmente no ESPN Plus:

Faça o download do Aplicativo ESPN Plus para sua TV, dispositivo de streaming ou dispositivo móvel. Faça login no aplicativo ou site do ESPN Plus. Se você não tiver uma conta ESPN Plus, verá um botão amarelo que diz “ Adquira o Pacote Disney .” abaixo desse link. Escolha o pacote que se adapta às suas necessidades. Você será levado para a próxima página para criar uma conta, inserir suas informações e clicar em “ Inscreva-se agora .” Se você precisa de um plano mensal ou anual, escolha aquele que atenda às suas necessidades. Ele também informará quanto custará sua assinatura e quando ela será renovada. Simplesmente aceite os termos e condições e clique “Compre ESPN Plus .” Esperançosamente, tudo correu bem; agora você vê a página “Sucesso”.

Pacotes ESPN+

Com os pacotes do ESPN+, os streamers podem economizar dinheiro em assinaturas combinando-os com outros serviços populares de streaming. Você pode reduzir sua conta mensal de entretenimento usando pacotes para economizar em vários serviços, à medida que mais espectadores trocam a TV a cabo pelo streaming puro da Internet. Existem três pacotes disponíveis para ESPN+:

Pacote Disney+, Hulu (sem anúncios) e ESPN+

ESPN+ no pacote Hulu

Pacote Disney+, Hulu e ESPN+

Outras ofertas e descontos do ESPN+

Juntamente com as opções de pacote, o ESPN+ tem algumas outras maneiras de reduzir a mensalidade. Uma assinatura anual pode economizar muito se você for um fã do UFC.

ESPN+, Pacote UFC PPV

Há uma taxa de $ 75 para um único evento UFC Pay-Per-View. No entanto, o ESPN+ oferece aos fãs do UFC economias substanciais por meio de um pacote. Com o ESPN+, novos assinantes podem obter um evento UFC PPV e um ano inteiro de serviço por US$ 125.

Ganhe $ 14 de desconto no ESPN + para assinatura de um ano

Por exemplo, se você se inscrever em um plano mensal regular de $ 10 por mês, o custo anual será de $ 120. É muito mais divertido assistir ESPN+, então se você acha que vai usar o serviço por um ano, você pode economizar pagando antecipadamente com o ESPN+ Annual Plan, que custa US$ 100 e você economiza US$ 20.

Como cancelar o ESPN Plus?

Se você quiser cancelar sua assinatura do serviço ESPN+ e quaisquer assinaturas de terceiros adquiridas por meio de sua assinatura, poderá fazê-lo antes do término do período de cobrança atual. Depois que o período de cobrança atual expirar, o cancelamento será efetivo.

Como altero minha assinatura do ESPN Plus de mensal para anual?

Você pode mudar de uma assinatura para outra (se estiver disponível) na página de configurações de compras se tiver uma assinatura mensal ou anual:

Para configurar as compras, acesse o configurações página. Vá para a seção de assinatura e clique no item relevante. Nas configurações de assinatura, clique em Alternar para cobrança anual . Você receberá um alerta para confirmar. Quando estiver pronto, clique Ok, vamos fazer isso . No próximo mês, você será cobrado de acordo com a nova taxa.

ESPN Plus Free Trial 2023: Por que não consigo um?

O teste gratuito do ESPN Plus estava disponível desde o lançamento da plataforma em 2018 até junho de 2020. Os streamers que não tinham certeza se o ESPN Plus era o serviço certo para eles podiam assistir beisebol, futebol da NFL, hóquei, PGA Tour Golf, jogos MLS fora do mercado e UFC na ESPN Plus. Além disso, programas de alto nível como Details, apresentado por Kobe Bryant, e Draft Academy.

No entanto, com a crescente influência da Disney no streaming e o incrível valor do pacote ESPN Plus (que agrupa ESPN Plus, Display Plus e Hulu juntos por uma taxa mensal com grande desconto), o teste gratuito da ESPN foi tristemente descontinuado em 2021.

Resumir

Portanto, é tudo o que temos para você sobre como obter o teste gratuito do ESPN Plus em 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

