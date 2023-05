Avaliação gratuita do Peacock Premium (2023) Como obter o Peacock TV Premium por 3 meses

Às vezes, o Peacock é o serviço de vídeo sob demanda preferido nos EUA. Embora a popularidade do Peacock seja um pouco menor devido ao Netflix e HBO Max, o Peacock ainda tem uma participação de mercado considerável com programas exclusivos que não estão disponíveis em nenhum lugar. No entanto, como os usuários estão se conscientizando do valor que têm que pagar agora, eles estão ficando cada vez mais interessados ​​em saber se há teste gratuito do Peacock Premium ou não.

Considerando que o Peacock era totalmente gratuito no início, ele começou a ser cobrado no final de 2021. Mas até agora existe uma maneira que funciona se você deseja reivindicar 3 meses de teste gratuito em sua conta do Peacock. Neste guia, mostraremos como você pode obter a avaliação gratuita do Peacock Premium.

O que é a Peacock TV?

A Peacock TV é uma plataforma de streaming baseada em assinatura de vídeo sob demanda. A Peacock TV faz parte da NBC. Embora o principal objetivo do Peacock seja oferecer programas de TV e filmes baratos e acessíveis para usuários que não podem pagar, há muitos outros programas e filmes disponíveis se você adquirir um plano premium.

A partir de agora, apenas dois terços de todos os programas estão disponíveis gratuitamente no Peacock, o que representa cerca de 13.000 horas, o que ainda é muito. Além disso, Peacock tem muitos outros programas populares, como The 30 Rock e filmes como The Bourne Dynasty. Recentemente, os maiores sucessos como The Big Bang Theory e The Office também estão disponíveis este ano.

O que é a Avaliação Gratuita do Peacock?

Como o nome sugere, o Peacock Free Trial oferece alguns meses de uso gratuito aos usuários sem ter que pagar um único centavo. Enquanto alguns acham que isso é uma farsa, outros sabem que é a realidade. Como o Peacock é um serviço de vídeo sob demanda bastante novo, ele oferece ofertas que outros provedores de vídeo estabelecidos nunca farão.

Como resultado, para capturar o mercado, a Peacock TV oferece um teste gratuito aos usuários. No entanto, existem certas condições que você precisa cumprir para se qualificar para o teste gratuito. Falaremos sobre as condições mais adiante neste artigo.

Como obter a avaliação gratuita do Peacock Premium em 2023

Se você deseja reivindicar uma avaliação gratuita do Peacock, terá que comprar uma assinatura. Embora você certamente obtenha sete dias de teste gratuito, o teste pode ser estendido para três meses muito melhores se você tiver uma Android TV ou tablet em casa. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para reivindicar a avaliação gratuita de 3 meses do Peacock:

No seu smartphone ou TV Android, abra a PlayStore. Procure por Pavão. Baixe e instale o aplicativo. Abra. O aplicativo não pode ser usado diretamente na TV. Confira nosso guia para Actvate PeacockTV.com. No seu telefone Android, clique em Sign Up. Inscreva-se usando seu ID de e-mail, senha e nome. Escolha um plano de assinatura. Você pode escolher a assinatura Premium por US$ 4,99 por mês ou a Premium Plus por US$ 9,99 por mês. Insira os detalhes do seu cartão de crédito ou débito e você será saudado por uma mensagem informando que está qualificado para três meses de teste gratuito.

Esta oferta só é aplicável se você se inscrever usando o aplicativo Android. Por outro lado, se você estiver usando um iPad ou iPhone, não poderá obter três meses de teste gratuito. Mas você ainda terá direito a sete dias de teste gratuito.

Olhando para a grande quantidade de programas e filmes presentes no Peacock, é altamente improvável que você consiga concluir até mesmo seu programa de TV favorito em um período de 3 dias.

Recursos de assinatura Pavão Premium Pavão Premium Plus Custo mensal $ 4,99 $ 5,99 Publicidades Sim Não Programas Disponíveis Inclui shows atuais e clássicos, temporadas completas, Peacock Originals, esportes ao vivo, sucessos do Telemundo e programação infantil Inclui shows atuais e clássicos, temporadas completas, Peacock Originals, esportes ao vivo, sucessos do Telemundo e programação infantil Biblioteca de conteúdo Mais de 60.000 horas de entretenimento em vários gêneros Mais de 60.000 horas de entretenimento em vários gêneros Ofertas Adicionais Acesso a filmes, notícias, programas clássicos, filmes premium, conteúdo em janela anterior e programas de TV noturnos Acesso a filmes, notícias, programas clássicos, filmes premium, conteúdo em janela anterior e programas de TV noturnos Visualização off-line Não disponível Disponível para baixar e assistir offline

Como obter 3 meses grátis do Peacock Premium – 50% de desconto

Se você deseja obter 3 meses de Peacock grátis, você deve ter um TV Android em casa ou um Android Telefone ou Android Tábua. Depois de ter isso, prossiga com o download do aplicativo e inscreva-se.

Depois de se inscrever, vá em frente e comprar um plano. Ao comprar um plano, você pode usar qualquer cartão de crédito ou débito, mas deve garantir que ele tenha pelo menos US $ 2, pois isso será deduzido para fins de verificação.

Quando terminar, sua avaliação gratuita de 3 meses será ativada com sucesso. Assim que os três meses terminarem, você receberá um e-mail do Peacock informando que o dinheiro do próximo mês começará a ser deduzido da sua conta.

Por que não consigo obter 3 meses de Peacock grátis?

Mesmo depois de seguir as etapas acima com precisão, se você não estiver recebendo os 3 meses de teste gratuito, haverá algum problema. Você deve certificar-se de que o dispositivo que está usando para ativar o Peacock não foi usado anteriormente para ativar o mesmo teste gratuito de 3 meses.

Além disso, certifique-se de se inscrever com um ID de e-mail diferente e outro telefone Android, caso já tenha reivindicado sua oferta antes. Por fim, verifique se as informações do cartão de débito ou crédito não correspondem à sua oferta resgatada antecipadamente.

Quais dispositivos suportam a Peacock TV?

A partir de agora, a Peacock TV é um pau para toda obra e oferece suporte a quase todos os principais provedores de TV. Isso inclui Apple TV, Fire TV, Smartcast, PlayStations e até consoles Xbox. Escusado será dizer que o Peacock foi introduzido pela primeira vez para Android TV, então o suporte está sempre disponível.

Recentemente, o suporte foi estendido para dispositivos Roku Streaming e Vizio smart TV. Aqui está o nosso guia para ativar a Peacock TV na Vizio Smart TV. Além disso, LG Smart TVs mais antigas também são suportadas, você terá que verificar seu catálogo de TV para verificar se o seu dispositivo é suportado pelo Peacock.

Planos Premium e preços do Peacock

A Peacock TV tem dois planos. Anteriormente, havia três planos disponíveis. Havia um plano gratuito que permitia aos usuários assistir a programas e filmes gratuitos no Peacock logo após a inscrição. No entanto, essa oferta está interrompida desde 2021. A partir de agora, existem dois planos:

Prêmio: Este plano custa $ 4,99 se você deseja pagar mensalmente. Se você comprá-lo anualmente, será cobrado apenas $ 49,99, oferecendo assim um desconto de $ 10. Os recursos incluem os programas e filmes mais recentes, além de cobertura esportiva ao vivo. Além disso, mais de 50 canais estão sempre disponíveis. Existem anúncios, no entanto. Premium Plus: Este plano custa $ 9,99 se você deseja pagar mensalmente. Se você comprá-lo anualmente, será cobrado apenas $ 99,99, oferecendo assim um desconto de $ 20. Com isso, você obterá algo mais, ou seja, canais locais ao vivo e a capacidade de baixar filmes. O melhor de tudo é que tudo estará livre de anúncios.

Ambos os planos são ótimos e realmente dependem de suas preferências e necessidades pessoais. Infelizmente, se você acha que usar um bloqueador de anúncios resolverá o problema, ficará desapontado. Se você habilitar um bloqueador de anúncios, a Peacock TV não funcionará com o plano premium.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode obter o Peacock com 3 meses de teste gratuito. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

Perguntas frequentes:

O que é o Peacock Premium Free Trial 2023 e como funciona?

Peacock Premium Free Trial 2023 é uma promoção que permite que novos assinantes experimentem o Peacock Premium, a versão paga do serviço de streaming Peacock, gratuitamente por três meses. Durante o período de teste, os assinantes podem acessar todo o conteúdo premium do Peacock, incluindo programas de TV exclusivos, filmes, esportes ao vivo e muito mais. Para se inscrever para o teste, os usuários precisam criar uma conta Peacock e inserir um método de pagamento válido. Se eles cancelarem a assinatura antes do final da avaliação, não serão cobrados.

Como posso obter um código promocional para o Peacock Premium Free Trial 2023?

Existem várias maneiras de obter um código promocional para o Peacock Premium Free Trial 2023. Uma maneira é verificar o site oficial do Peacock ou as contas de mídia social para ver se há promoções em andamento. Outra maneira é procurar ofertas e descontos em sites de cupons ou por meio de varejistas online. Algumas empresas de cartão de crédito e operadoras de telecomunicações também podem oferecer códigos promocionais a seus clientes. É essencial verificar a validade e os termos do código promocional antes de usá-lo para evitar surpresas.

O que acontece após o término da avaliação gratuita do Peacock Premium 2023?

Após o término do período de teste de três meses, o Peacock cobrará automaticamente o método de pagamento do assinante pela taxa de assinatura mensal, a menos que ele cancele a assinatura antes do final do teste. A taxa de assinatura mensal atual do Peacock Premium é de US$ 4,99 com anúncios e US$ 9,99 sem anúncios. Os assinantes podem cancelar a assinatura a qualquer momento por meio das configurações de sua conta. Se não cancelarem, continuarão tendo acesso ao conteúdo do Peacock Premium desde que continuem pagando a mensalidade.

