AVISO EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA OS BRASILEIROS QUE RECEBEM O PIS/PASEP – 17 DE MAIO DE 2020

O Abono Salarial PIS/PASEP é um benefício oferecido aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Assim sendo, o objetivo principal do abono é proporcionar um complemento de renda aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês.

De forma sucinta, o Abono Salarial é pago anualmente aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Desta maneira, para ter direito ao benefício, é necessário que o trabalhador esteja inscrito no PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos e tenha trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base.

Qual o valor do Abono Salarial e quem tem direito?

O valor do Abono Salarial varia conforme o período trabalhado no ano-base. O valor máximo é de um salário mínimo, enquanto o valor mínimo é de 1/12 do salário mínimo vigente.

Para saber se tem direito ao Abono Salarial, o trabalhador deve consultar o calendário de pagamento do benefício, que é divulgado todos os anos pelo Governo Federal. É importante ressaltar que o calendário é dividido em dois grupos: um para os trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e outro para os servidores públicos (PASEP).

Como é feito o pagamento do Abono Salarial?

O pagamento do Abono Salarial é feito de acordo com o calendário estabelecido pelo Governo Federal. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o benefício por meio da Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos recebem por meio do Banco do Brasil.

Sobre o saque

Caso o trabalhador não saque o Abono Salarial dentro do prazo estabelecido pelo calendário, o valor será devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O trabalhador perde o direito ao benefício e não poderá mais sacá-lo.

Para sacar o Abono Salarial, o trabalhador deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal (no caso dos trabalhadores da iniciativa privada) ou do Banco do Brasil (no caso dos servidores públicos), portando um documento de identificação com foto e o número do PIS/PASEP.

Abono e economia

Assim sendo, o Abono Salarial é importante porque oferece um complemento de renda aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês. O benefício ajuda a diminuir a desigualdade social e a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores mais vulneráveis.

Em suma, o Abono Salarial também é importante para a economia, pois injeta recursos na economia local. Desta forma, com o dinheiro extra, os trabalhadores podem pagar dívidas, comprar bens de consumo ou até mesmo investir em educação e capacitação profissional.



Abono Salarial: origem e financiamento

O Abono Salarial foi criado em 1970, durante o governo militar, como uma medida para estimular o consumo e o aquecimento da economia. Desde então, o benefício passou por várias mudanças, como a ampliação do público-alvo e a alteração dos critérios para recebimento.

Portanto, o Abono Salarial é um direito do trabalhador que atende aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Visto que o benefício é uma forma de garantir um complemento de renda aos trabalhadores mais vulneráveis.

Conforme informações oficiais, o Abono Salarial é financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que é composto por contribuições das empresas e dos trabalhadores. O fundo é responsável por financiar várias políticas públicas voltadas para a qualificação profissional e o apoio ao trabalhador.

PIS e o PASEP: entenda a diferença

O PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinado aos servidores públicos.

Desta forma, ambos os programas têm o objetivo de financiar o pagamento do Abono Salarial e outros benefícios trabalhistas. Portanto, acompanhe o calendário oficial e não deixe de sacar o seu benefício.