AVISO IMPORTANTE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Desde março deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) deu início ao pente-fino do Bolsa Família. Assim, milhares de beneficiários tiveram o seu benefício bloqueado.

De acordo com o ministro Wellington Dias, chefe do MDS, o objetivo da iniciativa foi identificar os cadastro irregulares e excluir todos aqueles que não se adéquam às regras do programa. Com isso, o foco da iniciativa foram os cadastros de famílias unipessoais, ou seja, compostas de apenas uma pessoa.

O MDS identificou que, no segundo semestre de 2022, houve um aumento repentino de cadastros dessa natureza. Portanto, a conclusão foi que muitas famílias estavam se desmembrando para obter mais de um benefício, mesmo morando com outros membros familiares.

Governo bloqueou mais de 1 milhão de cadastros do Bolsa Família

Dados do Ministério do Desenvolvimento Social divulgaram que 1,2 milhão de beneficiários do Bolsa Família tiveram o seu benefício bloqueado durante o pente-fino.

Em suma, os bloqueados foram todos que realizaram o cadastro como família unipessoal a partir de agosto do ano passado.

Contudo, é importante mencionar que as pessoas que seguem as regras do Bolsa Família e tiveram o benefício bloqueado poderão recorrer da decisão. Para isso, precisarão realizar a atualização do CadÚnico até o dia 16 de junho.

Assim sendo, após confirmar os seus dados no CRAS e ter o cadastro analisado e aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, os beneficiários reativados poderão voltar a receber o Bolsa Família. Além disso, eles também receberão as parcelas retroativas, referente ao período em que ficaram suspensos.

Por outro lado, quem se cadastrou de maneira equivocada deverá solicitar o cancelamento do benefício. Depois, poderá agendar um novo atendimento para a realização de um novo cadastro contendo as suas informações familiares corretas.

Quanto tempo leva para o benefício desbloquear após a atualização?

Após o beneficiário realizar a atualização do CadÚnico, pode levar, em média, 30 dias para o Bolsa Família desbloquear. No entanto, esse período pode variar, a depender do grau de irregularidade. Além disso, fatores como o número de pessoas na fila de espera e número de profissionais atendentes também influenciam no prazo.

Como saber se vou ter o Bolsa Família bloqueado?

O Bolsa Família está diretamente ligado ao cadastro do CadÚnico. Portanto, para saber se o seu benefício corre risco de ser bloqueado, basta consultar o seus dados cadastrais.

Para isso, é possível acessar o aplicativo CadÚnico ou acessar o Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal.



Vale ressaltar que, quando acontece o bloqueio ou suspensão, o usuário é comunicado. Desde o início do pente-fino do Bolsa Família, vários beneficiários receberam uma notificação por meio do aplicativo Bolsa Família para atualizarem seus cadastros no CRAS.

Como saber se vou receber o Bolsa Família em maio?

O Governo Federal já confirmou o pagamento do Bolsa Família em maio para cerca de 21 milhões de brasileiros. Sendo assim, todos que não receberam notificação no aplicativo Bolsa Família e não possuem irregularidades no cadastro deverão receber a parcela de maio.

A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os repasses e já divulgou o calendário de pagamentos. Os beneficiários recebem conforme o NIS (Número de Identificação Social).

A saber, a cada dia um novo grupo será contemplado, seguindo sempre o último número do NIS dos beneficiários. A rodada encerrará no dia 31 de maio, com o pagamento para os beneficiários com NIS final 0.

A seguir, confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de maio:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05!;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05!;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.

Os segurados podem sacar o pagamento por meio do cartão do benefício ou mesmo movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem. A plataforma está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Através do Caixa Tem é possível realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e garante acesso a vários outros serviços bancários.