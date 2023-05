AVISO IMPORTANTE PARA OS BRASILEIROS COM CARROS: SAÍDA DE HOJE (14/05)

Declarar venda de carro no Imposto do Renda pode trazer muitas dúvidas aos cidadãos contribuintes. Afinal de contas, nem sempre é fácil saber quem deve incluir a transação, se o comprador ou o vendedor.

Pensando nisso, separamos dicas muito importantes que podem te ajudar na hora de preencher sua declaração do Imposto de Renda e colocar a venda de automóveis no formulário.

Declaração do Imposto de Renda: o que é?

A declaração do Imposto de Renda é uma obrigação fiscal que todo contribuinte precisa cumprir anualmente. Desse modo, todos que tiveram renda tributável acima do teto, ou seja, R$ 28.559,70, no ano anterior, precisam declarar seus rendimentos até o dia 31 de maio do ano corrente.

Além disso, na declaração também entram deduções, como gastos com dependentes, despesas médicas, etc. É importante salientar que o cidadão deve entregar a declaração do Imposto de Renda no prazo e com todas as informações corretas para evitar cair na malha fina ou até mesmo ter problemas judiciais com a Receita Federal.

É preciso declarar venda de carro no IR?

Primeiramente, é importante salientar que a venda de carro se trata de um ganho de capital. Portanto, a venda de um automóvel precisa entrar na declaração do Imposto de Renda. Dessa forma, se você vendeu seu carro, mesmo que não tenha conseguido lucro com a operação, precisa informá-la a Receita Federal na declaração do IR.

Como declarar venda de carro no Imposto de Renda?

Para declarar a venda de carro no IR, você precisa entrar na aba de “Bens e Direitos”, e de “Veículos Automotores”. Depois, é necessário zerar a informação no campo “Situação em 31/12/2022”. Já na aba “Discriminação”, informe a venda, além do CPF ou CNPJ do comprador.

Venda de carro tem taxa de impostos?

Além de declarar venda de carro no IR, é preciso ficar atento a possíveis taxas de impostos sobre a operação. Isso porque, se o valor do lucro que você obteve foi superior a R$ 35 mil, a operação entra como ganho de capital tributável e, assim, está sujeita à taxação de impostos. A saber, a porcentagem referente a esse tipo de negócio é de 15% sobre o valor do ganho.

Além de declarar venda de carro no IR, quais outras operações precisam ser declaradas?

Existem vários tipos de operações financeiras que precisam ser declaradas no Imposto de Renda. Veja alguns exemplos a seguir:

Compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Ganhos de capital desse tipo acima de R$ 20 mil, estão sujeitas à incidência de juros de 15%;

Vendas acima de R$40 mil em renda variável. Antes, qualquer venda desse tipo precisava ser declarada, mas a lei mudou em 2022;

Venda de imóveis com lucro, dentre outras.

Vale lembrar que, além de declarar venda de carro no IR, e essas outras operações, é preciso informar, no caso de investimentos, se houve prejuízo ou lucro na aba “Bens e Direitos”. Assim, se houve prejuízo, é necessário se lembrar de colocar o sinal de menos (-) antes do valor. Dessa forma, o valor negativo será abatido do imposto dos anos seguintes.



Também é importante lembrar que existem investimentos isentos de Imposto de Renda, como as LCI e LCA, pois financiam importantes setores da Economia, como o agronegócio e a construção civil.