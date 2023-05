AVISO URGENTE: Alterações na Conta do Nubank Causam Choque entre Brasileiros

Atenção, brasileiros de todo o país! Nesta semana ocorrerá a reunião do Banco Central e suas decisões podem impactar diretamente o rendimento da conta do Nubank para seus clientes. A fintech oferece um diferencial bastante atraente: rendimento de 100% do CDI, que está muito relacionado à taxa Selic. Logo, qualquer mudança na Selic influencia diretamente na rentabilidade da conta do Nubank.

A saber, a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, definida pelo Banco Central. Ela tem grande importância no mercado financeiro e na economia do país, pois influencia o crédito, a inflação e outras variáveis econômicas. Atualmente, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Por outro lado, o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é um índice relacionado à Selic e representa a taxa que as instituições financeiras cobram uma das outras em empréstimos realizados.

Ademais, é importante destacar que o CDI é utilizado como referência para muitos investimentos, como tesouro direto e fundos de renda fixa. No caso da conta do Nubank, seu rendimento é de 100% do CDI, ou seja, se a taxa Selic sofre alterações, o rendimento da conta do banco digital também sofrerá modificações.

Conta do Nubank pode sofrer grande mudança: Entenda como

Em primeiro lugar, é considerável salientar que, caso o conselho do Banco Central decida por diminuir a taxa Selic, automaticamente o CDI também terá uma queda. Isso afetará diretamente o rendimento da conta do Nubank, já que é baseado em 100% do CDI.

Caso a redução informada acima ocorra, os clientes da fintech terão um ganho menor do que o esperado com suas contas. No entanto, vale destacar que especialistas do mercado e do governo indicam que a redução de juros no Brasil só deve ocorrer no segundo semestre de 2023. Portanto, os rendimentos da conta do Nubank podem não sofrer alterações imediatas. Seja como for, é importante ficar em alerta.

Por que a taxa de juros é importante para controlar a inflação?

A taxa de juros Selic possui um papel fundamental no controle da inflação, já que influencia na oferta de crédito e também no custo de vida da população. Um aumento na taxa Selic tende a encarecer o crédito e desestimular o consumo, gerando assim uma redução da demanda por produtos e serviços e contribuindo para o controle da inflação.

Neste ano de 2023, a previsão é de que a inflação atinja 6,04%, um valor acima da meta de 3,25%. Por isso, o Banco Central tem como objetivo manter a taxa de juros em um patamar adequado que permita conter a inflação no país. Em suma, a reunião do Banco Central desta semana é de grande importância, e seus desdobramentos podem afetar o rendimento da conta do Nubank. Clientes e investidores devem ficar atentos às mudanças na taxa Selic, pois elas impactarão diretamente seus ganhos financeiros.

Nubank vai liberar renegociação de dívidas

Durante este mês de maio, o Nubank disponibilizará condições especiais para auxiliar seus clientes endividados a regularizarem suas situações financeiras. A campanha para renegociação de dívidas foi anunciada pela empresa e a medida deve incluir alternativas de parcelamento, descontos e facilidades na entrada.

Com um modelo de negócio baseado em tecnologia, o banco digital oferece diversos serviços financeiros vantajosos aos seus usuários. O Nubank está sempre em busca de inovação e de oferecer soluções cada vez mais modernas e acessíveis aos seus clientes. Por conta disso, a possibilidade de renegociação de dívidas foi divulgada nos últimos dias pela instituição. Veja como renegociar sua dívida no Nubank.