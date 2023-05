Aviso Urgente para os Brasileiros com Dívidas Vencidas: Alerta Geral Hoje (11/05)!

Infelizmente, passar por um período de turbulência financeira é comum e pode acontecer com qualquer pessoa. O espectro da dívida vencida é predominante à medida que a economia oscila.

Em momentos mais delicados, as contas se acumulam e não podem ser pagas em dia. O nome do consumidor é negativado e inicia-se o processo de cobrança.

Descubra o que acontece com as dívidas vencidas e veja se elas realmente envelhecem.

O que acontece com as dívidas vencidas? Elas envelhecem?

O prazo de vencimento refere-se ao prazo prescricional de uma dívida, ou seja, quando ela se torna ineficaz. Na prática, porém, não é assim.

Nenhuma dívida envelhece, mas o nome do devedor pode ser retirado em uma agência de proteção ao crédito, como a Serasa.

Ainda assim, o registro de inadimplentes permanece, principalmente se houver alguma dívida bancária.

Quanto tempo demora para a dívida prescrever?

Normalmente, o prazo de prescrição é de 5 anos após o vencimento da dívida. No entanto, não é correto não cobrar dívidas após esse ponto.

Imagine como seria se as dívidas fossem esquecidas porque estavam vencidas. Muitos usarão isso a seu favor e simplesmente não seguirão o protocolo.

O que acontece é que o beneficiário retira o nome do devedor de sua lista de cobrança. Esta é uma decisão legal, e quando isso acontece, varia em cada situação.

Mas, não se engane. Mesmo após o término da cobrança, a dívida permanece e o credor tem direito ao valor devido.

Quando as tentativas de negociação amigável se esgotaram, os cidadãos inadimplentes começaram a ser acusados na justiça.



O que acontece com as dívidas: veja os prazos praticados pelas empresas

Se você estiver inadimplente, fique atento a um período em que as negociações amigáveis podem terminar. A partir daí, a dívida é transferida para a esfera judicial:

1 ano – Dívida incluindo despesas de alojamento e seguro;

3 anos – Dívida e empréstimo de arrendamento de imóvel;

5 anos – Dívida de cartão de crédito, cheque especial, boleto bancário, impostos e plano de saúde;

10 anos – Telefone, contas de serviços públicos.

Ademais, os prazos acima se aplicam à pessoa que leva o caso ao tribunal. Os prazos também se alteram se um acordo ou negociação se firmar.

Vale ressaltar também que as empresas de cobrança sempre preferem uma saída amigável. Com esse protocolo, obtêm-se bons resultados mais rapidamente.

Esta é também a melhor saída para os devedores. Dependendo da situação da dívida vencida, evita-se a dor de cabeça do litígio ou mesmo da penhora de bens.

Vale a pena pegar empréstimo e pagar as dívidas? O que o Serasa fala sobre isso?

Por mais estranho que possa parecer, já que é um débito em cima do outro, o Serasa indica que se faça isso em alguns casos. Dessa forma, as contas se concentram em um só credor e você pode optar por uma instituição que tenha juros mais baixos.

Mas, onde conseguir esse empréstimo? As opções para obter um empréstimo com o intuito de saldar dívidas são muitas. Portanto, a chave é fazer sua pesquisa e comparações.

Não é possível dizer qual instituição se deve procurar em busca do melhor crédito, mas, sim, o que se deve procurar para selecionar a melhor alternativa.

A primeira coisa que você deve fazer é investigar, ou seja, procurar empresas que ofereçam o crédito de que precisa para quitar suas dívidas. Depois, compare. Para isso, consulte as páginas da Internet, bem como comentários dos clientes e peça referências.

Verifique, de antemão, a taxa de juros. Assim, certifique-se de que não seja mais alta do que você já tem sobre a dívida que pretende pagar. Dessa forma, você terá certeza de pagar um valor inferior ao original.

Também tenha muito cuidado com o Custo Anual Total, que é um índice que inclui não só a taxa de juros, mas comissões, seguros e outras despesas. Certifique-se também de que é inferior ao seu crédito atual.

Por fim, verifique as condições do crédito e evite cair em fraudes, como aquelas em que é solicitado um adiantamento para a aprovação do empréstimo. Isso é um perigo.