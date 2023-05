Baby Yoda celebra o Star Wars Day com o Google

Bebê Yodaa adorável e querida personagem de Disney+ série de sucesso “O Mandaloriano“, assumiu Pesquisa do Google em um ovo de Páscoa lúdico que deixou os fãs encantados.

A pequena criatura, também conhecida como groguepode ser encontrado no canto inferior direito da tela quando você procure por “Grogu” ou “Baby Yoda” no Google. Depois de clicar ou tocar nele, ele libera seus poderes de A força e elimina a seção superior dos resultados da pesquisa. Se você continuar clicando nele, ele continua a causar estragos na página.

Grogu, que estrela ao lado Peter Pascal em “O Mandaloriano“, terminou recentemente sua terceira temporada em Disney+. O personagem acumulou muitos seguidores e se tornou um fenômeno cultural desde que foi apresentado pela primeira vez como “a criança.”

Grogu fica desonesto na Pesquisa do Google – Fãs encantados com ovo de páscoa

O ovo de Páscoa da pesquisa Grogu foi não patrocinado, de acordo com um representante do Google, mas a empresa trabalhou com Disney para garantir a precisão. O ovo de Páscoa está disponível nas versões para celular e desktop do Pesquisa do Google.

“Grogu é um personagem tão brincalhão e acumulou muitos seguidores”, disse Lucas Bullen, engenheiro-chefe do Google no projeto. “Queríamos reconhecer isso e permitir que os fãs interajam com Grogu enquanto ele pratica suas habilidades da Força na página de pesquisa. Sempre gostamos de adicionar esse tipo de experiência para os fãs encontrarem ao usar a Pesquisa do Google e como um Guerra das Estrelas fã, trabalhar neste ovo de Páscoa foi um verdadeiro prazer.”

da Lucasfilm descrição oficial do personagem o descreve como uma “criança misteriosa perseguida por caçadores de recompensas em nome dos interesses imperiais, o enjeitado Grogu encontrou proteção com o Mandaloriano Seu Djarin. Através de suas aventuras e jornadas pela galáxia, o jovem Grogu está aprimorando habilidades notáveis. Embora ele tenha treinado anteriormente como JediGrogu escolheu voltar para o lado de Din e continua a compartilhar suas aventuras enquanto eles se posicionam contra o remanescente Imperial.”

Fãs de Bebê Yoda pode aproveitar este divertido ovo de Páscoa na Pesquisa Google e continuar acompanhando suas aventuras em “O Mandaloriano” e “O Livro de Boba Fett.”