Bad Bunny compartilha planos futuros enquanto seu romance com Kendall Jenner se desenvolve

Tele relacionamento de Kendall Jenner e coelho mau tem estado em todas as manchetes nas últimas semanas, com a dupla parecendo realmente capturar a imaginação dos fãs.

Eles foram vistos em vários eventos juntos recentemente, como o Los Angeles Lakers x Golden State Warriors jogo de basquete.

Bad Bunny e Kendall Jenner são vistos em encontros juntos enquanto os rumores de seu romance crescem

Além disso, coelho mau acaba de lançar uma nova música ‘Where She Goes’. De acordo com muitos fãs, há muitas referências a Kendall Jennerseu novo amor.

Acredita-se que o casal tenha começado a namorar no início deste ano, embora nenhum deles tenha feito qualquer referência ao outro, por isso não se sabe onde eles estão em seu relacionamento.

Os planos de Bad Bunny para o futuro

No entanto, coelho mau agora se abriu em uma entrevista com a Apple Music’s Zane Lowe e deu algumas pistas sobre seus planos profissionais e pessoais para o futuro que têm a ver com o modelo americano.

“Eu apenas aproveito minha vida agora”, disse ele.

“O que vem a seguir? Não sei. Estou apenas curtindo minha vida agora, estou apenas vivendo e respirando.”

Os fãs interpretaram essa calma como mais do que apenas sua vida profissional.

Ele também falou sobre sua última música, explicando a inspiração por trás dela.

“Eu apenas senti. Eu tive esse sentimento e disse ‘f ** k, vamos fazer isso'”, revelou ele.

“É disso que se trata a música, para se divertir.

“Fui direto para o estúdio com meu cara e disse a ele ‘ei, acho que tenho um novo hino’.

“Estou muito animado para mostrar ao mundo meu novo trabalho.”