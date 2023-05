Bad Bunny e Kendall Jenner Galavant em Nova York em meio a rumores de namoro

Reproduzir conteúdo de vídeo



BACKGRID

coelho mau dar Kendall Jenner são sem dúvida um item … os dois foram vistos juntos por toda a cidade de Nova York após o Met Gala.

O rapper porto-riquenho e a supermodelo apareceram de mãos dadas para uma festa privada e depois voltaram para um hotel chique de Manhattan com as irmãs de Kendall, Kim Kardashian dar Kylie Jenner.

Confira o vídeo, obtido pelo TMZ, que mostra Kendall e Bad Bunny passeando lado a lado para a festa com paparazzi a tiracolo. KJ e BB estavam obviamente curtindo a companhia um do outro, sorrindo e conversando um com o outro. A propósito, KJ ​​estava vestida para matar em um macacão preto com lantejoulas exibindo seu físico incrível.



Reproduzir conteúdo de vídeo



BACKGRID

Quando os dois voltaram ao hotel depois do Met, Kendall saiu primeiro do passeio e entrou no hotel com Bad Bunny vários passos atrás dela. Embora os dois não tenham sido vistos no mesmo quadro, eles acabaram no mesmo lugar.

A mesma coisa aconteceu no início do dia, quando os dois chegaram separadamente ao Metropolitan Museum of Art para o Met Gala.

Como você deve saber, os dois têm passado muito tempo juntos desde fevereiro, quando foram vistos pela primeira vez.



Reproduzir conteúdo de vídeo





19/02/23 BACKGRID