Aembora Kendall Jenner e Bad Bunny foram vistos juntos apenas em algumas ocasiões, seu relacionamento atraiu muita atenção.

Recentemente, foi coelho mau que se tornou alvo de críticas por supostamente vestir a mesma roupa da renomada modelo.

Essas acusações surgiram nas redes sociais, com alguns fãs expressando confusão sobre como isso poderia acontecer, considerando coelho mausenso de moda excêntrico.

Os fãs apontaram que Kendall e Bad Bunny estavam usando roupas semelhantes. Essa observação ficou evidente quando Bad Bunny participou do Grande Prêmio de Mônaco.

Após a divulgação de imagens com a roupa de Bad Bunny, as pessoas começaram a criticá-lo, especulando que ele estava roubando as roupas de Kendall Jenner. Essa suposição surgiu porque Kendall foi visto usando um design surpreendentemente semelhante na mesma época.

No entanto, há outros que apoiam Bad Bunny e afirmam que, se ele usasse aquele visual específico no Grande Prêmio de Mônacofoi porque a própria Kendall o apoiou sem problemas.

Para acabar com a polêmica, vale ressaltar que o casal não foi visto usando roupas idênticas. A roupa em questão, um design de Jean-Paul Gaultier Max Mad, é de uma marca de prestígio que cria roupas para homens e mulheres. Esses itens têm um preço alto, muitas vezes custando milhares de dólares.