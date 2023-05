Baffert volta da proibição e ganha Preakness Stakes com o National Treasure após outro cavalo sacrificado

Bob Baffert sufocou as lágrimas e sua voz falhou enquanto tentava conciliar os sentimentos conflitantes de ver um de seus cavalos vencer o Preakness Stakes horas após o outro foi sacrificado na mesma pista.

“Este negócio é cheio de voltas e reviravoltas, altos e baixos”, disse o treinador do Hall of Fame. “Ganhar isso – perder aquele cavalo hoje realmente doeu. … Foi um dia muito emocionante.”

Tesouro Nacional venceu o Preakness no sábado no retorno de Baffert à trilha da Tríplice Coroa após uma suspensão, encerrando a oferta da Tríplice Coroa do campeão Mage do Kentucky Derby na corrida que Baffert já conquistou mais do que qualquer outro treinador. Mas a alegria foi temperada pela agonia de outro potro de 3 anos, Havnameltdown, machucando a perna dianteira esquerda em uma corrida eliminatória e sendo derrubado.

“Quando ele se machucou, foi a sensação mais repugnante que um treinador pode ter”, disse Baffert. “Atrapalhou a tarde.”

Também colocou o esporte de volta em um local familiar, duas semanas depois que sete cavalos morreram em um período de 10 dias em Churchill Downs levando ao Derby.

O National Treasure não correu no Derby em Churchill Downs, onde Baffert foi barrado nos últimos dois anos por causa de uma suspensão decorrente da falha no teste de drogas do vencedor do Kentucky Derby em 2021, Medina Spirit, que levou à desqualificação naquela corrida. Medina Spirit foi o cavalo Preakness mais recente de Baffert, terminando em terceiro.

A segunda escolha de 5-2 no sábado, o National Treasure venceu, entregando a Baffert uma oitava vitória recorde no Preakness e sua 17ª em um Corrida da Tríplice Coroa, também o mais entre os treinadores. O National Treasure segurou o Blazing Sevens na reta final para vencer a corrida de $ 1,65 milhão de 1 3/16 milhas por cabeça em 1: 55,12.

“Ele lutou o tempo todo”, disse o jóquei John Velazquez, que venceu o Preakness pela primeira vez em sua 13ª tentativa. “Ele lutou muito bem. … Isso é o que os campeões fazem.”

O National Treasure pagou $ 7,80 para vencer, $ 4 para colocar e $ 2,60 para mostrar. Blazing Sevens pagou $ 5 para colocar e $ 2,80 para mostrar.

Mage terminou em terceiro depois de sair como favorito por 7-5, pagando $ 2,40 para aparecer. Apesar do menor campo de Preakness desde 1986, os cavalos na liderança foram muito mais lentos do que no Derby, o que não beneficiou o estilo de corrida de Mage de fechar tarde e ultrapassar rivais cansados ​​na reta final.

“Devagar, muito devagar”, treinador de Mago, Gustavo Delgado Sr., disse.

A derrota de Mage significa que não haverá um vencedor da Tríplice Coroa pelo quinto ano consecutivo desde Justify de Baffert em 2018.

Baffert se tornou o rosto do esporte depois que seu faraó americano encerrou uma seca de 37 anos da Tríplice Coroa em 2015. Desde que o Medina Spirit foi derrotado no Derby, porém, Baffert se tornou uma figura polarizadora. Além de sua punição de Churchill Downs, ele foi forçado a perder o Preakness e o Belmont no ano passado por causa de uma suspensão relacionada em Kentucky que Maryland e Nova York honraram.

No sábado, ele estava de volta a uma grande corrida – e, graças ao Tesouro Nacional, de volta ao círculo dos vencedores.

“Você não pode fazer isso sem o grupo de donos que ficou ao meu lado durante todo esse negativo, todas essas coisas ruins que aconteceram comigo nos últimos anos”, disse Baffert. “Em dias como este, não é realmente uma justificativa. É apenas que sinto que temos um momento em que podemos aproveitá-lo.”

Mesmo isso não foi simples, dada a cena sombria no início do dia, quando Havnameltdown tropeçou e derrubou o jóquei Luis Saez.

Enquanto Saez estava sendo atendido, barreiras pretas foram colocadas na pista de terra enquanto o cavalo era sacrificado. O tempo todo, “California Love” de 2Pac tocava nos alto-falantes internos no que se pretendia ser uma celebração anual de um dia inteiro de corrida de puro-sangue.

“Parecia uma facada no meu coração quando o vi”, disse Velazquez. “É devastador quando você vê. Quando um cavalo sofre algo assim – e o jóquei em cima dele – você sente.”

Saez foi ao hospital, mas estava consciente, e seu agente disse que os raios-X deram negativo.

Ao expressar preocupação por Saez, Baffert disse que ainda estava de luto por Havnameltdown.

“Ainda estamos tristes com aquele cavalo, e ficaremos por um tempo”, disse ele.

Embora as mortes em corridas de cavalos nos EUA estejam em seu nível mais baixo desde que começaram a ser rastreadas em 2009, adicionar outra na pista que hospeda uma corrida da Tríplice Coroa só intensificará o escrutínio interno e externo da indústria. Os que estão dentro dela disseram que aceitam a realidade das mortes de cavalos nas pistas, ao mesmo tempo em que reconhecem que mais trabalho precisa ser feito para evitar o maior número possível.

Nesse sentido, novas regras nacionais de medicamentos e doping devem entrar em vigor na segunda-feira. A Autoridade de Integridade e Segurança das Corridas de Cavalos, mandatada pelo governo federal, que já regulamentou a segurança das pistas e outras medidas, supervisionará os requisitos de testes de drogas para cavalos que devem padronizar o esporte em todo o país pela primeira vez.