Evento será realizado no BNB Clube, a partir das 21h

A noite do próximo sábado (27) será agitada em Penedo. O baile Noite Brilhante promete animar e embalar os amantes de música boa. O evento é promovido pelo radialista Peterson Almeida, tem o apoio da Prefeitura de Penedo e será realizado no BNB Clube, a partir das 21h.

A animação ficará por conta dos cantores Auvanildo Araújo, Thiago Pinheiro e da banda Cores do Mar. Para prestigiar o evento, é necessário garantir a mesa no valor de R$ 120,00, que está sendo vendida no Vital Supermercado, na Farmácia DrogaLima e no Mercadinho Serve Bem, no Oiteiro.

O baile Noite Brilhante, além de muito animado, será repleto de músicas memoráveis, que marcaram épocas. Mais informações pelo telefone, que também é WhatsApp: (82) 99912-1414.

