Baixe o iOS 17 e instale no seu iPhone ou iPad facilmente (2023)

O iOS 17 finalmente foi lançado e todos com seus dispositivos qualificados agora desejam baixar e instalar o iOS 17 em seus iPhones. No entanto, muitos usuários que mudaram recentemente para o ecossistema da Apple podem achar difícil baixar e instalar o iOS 17 em seus iPhones. Se você é um desses, você está com sorte!

Neste guia, mostraremos como você pode instalar o iOS 17 no seu iPhone e também explicaremos alguns dos recursos mais interessantes que criamos. Vamos começar.

O que é iOS 17?

O iOS 17 é a atualização de software mais recente da Apple. Esta atualização de software visa todos os dispositivos, desde o iPhone X até o iPhone 14 Pro Max. Se o seu dispositivo for mais antigo que o iPhone X, é provável que você não receba o iOS 17.

Em vez disso, você receberá atualizações regulares do iOS 16. A partir de agora, o iOS 17 é a atualização mais recente para iPhones e apenas os dispositivos qualificados o receberão. Isso ocorre porque, ao contrário dos telefones Android, a Apple não oferece a liberdade de escolher ou instalar sua própria ROM personalizada.

Quais são os recursos do iOS 17?

A partir de agora, existem alguns recursos do iOS 17 que consideramos muito interessantes no iOS 17. Aqui estão alguns deles:

Aplicativo de diário: A Apple desenvolveu um novo aplicativo de diário que pode acompanhar suas atividades e rotinas diárias, dependendo de você fornecer as informações. No entanto, o aplicativo de registro no diário também possui sua própria IA para pensar em como o usuário teve seu dia típico. Isso fará com que planeje o dia seguinte para você de uma maneira melhor.

E muitos mais: A partir de agora, podemos explorar apenas esses recursos. Fora isso, estamos vendo uma grande revisão de todo o sistema operacional. Aqui está nosso outro guia para ajudá-lo a encontrar todos os recursos que o iOS 17 tem a oferecer.

Como baixar e instalar o iOS 17 no seu iPhone

Aqui estão as etapas completas que você precisa seguir para baixar e instalar a atualização do iOS 17 em seus iPhones. Certifique-se de ler cada passo cuidadosamente e segui-los como eles são mencionados.

1. Colocar para carregar

Antes de baixar e instalar a atualização do iOS 17, você deve conectar seu iPhone ao carregador. Se o seu iPhone suportar carregamento sem fio, você poderá fazê-lo, mas recomendamos conectá-lo ao fio para tornar o processo muito mais fácil. Uma conexão com fio permitirá que você use o telefone com as mãos.

2. Conecte-se ao Wi-Fi

As conexões Wi-Fi geralmente são mais rápidas em comparação com a Internet móvel. Como resultado, conectar-se a uma rede Wi-Fi garantirá que você não tenha problemas ao baixar e instalar a atualização do iOS 17. Além disso, o tamanho do download também é muito grande. Isso significa que, se você tiver menos dados móveis, pode ser problemático.

Depois que as duas coisas acima forem feitas, você estará pronto para baixar e instalar a atualização do iOS 17 no seu iPhone. Siga estas etapas para fazê-lo:

Abrir Configurações. Vá para Em geral. Toque em Atualização de software. Seu iPhone começará a verificar se há atualizações e mostrará a atualização do iOS 17. Na página seguinte, clique em Baixar e instalar. Quando a atualização estiver pronta para ser instalada, digite o Senha, e seu dispositivo será reiniciado para instalar a atualização.

Às vezes, a página de atualização de software pode mostrar mais de uma atualização. Você pode instalá-lo se desejar permanecer no iOS 16.5 e atualizar para uma versão de segurança recente. Para uma grande atualização de software, baixe o iOS 17.

Depois que a atualização for baixada, seu iPhone instalará automaticamente o iOS 17. No entanto, ao abrir a página de atualização de software, se você vir apenas o Instalar botão, isso significa que seu dispositivo já baixou a atualização mais recente e está pronto para instalar.

Depois de clicar em Instalar, seu iPhone solicitará o Senha. Digite isso e espere o seu dispositivo atualizar e reiniciar. Basta clicar em Instalar para iniciar o processo de instalação. Terminado o processo, seu iPhone estará pronto para uso com o iOS 17 instalado.

Se você não deseja baixar e instalar o iOS 17 usando apenas o iPhone, pode fazer isso pelo PC. No entanto, você deve saber que a instalação de uma nova atualização no seu iPhone usando um PC é diferente para as versões do software e para o sistema operacional principal.

Se você estiver usando o macOS Catalina ou posterior, basta usar o localizador depois. Por outro lado, se você estiver usando o macOS Mojave ou um PC com Windows, precisará baixar o iTunes. Agora, aqui estão as etapas para baixar e instalar o iOS 17 usando um PC:

Se você estiver usando o iTunes, receberá uma notificação sobre uma nova atualização disponível assim que conectar seu iPhone. Se você estiver usando a versão mais recente do macOS, abra o localizador. Agora, na próxima janela, no painel esquerdo, clique em meu iphone. Certifique-se de que você está no Em geral aba. Abaixo, você verá Software: iOS 16.5. Clique em Atualizar. Clique em Atualizar de novo.

Bem, agora você sabe como atualizar seu iPhone usando um PC.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode baixar e instalar a atualização do iOS 17 no seu iPhone. Discutimos dois métodos para atualizar seu dispositivo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver dúvidas ou perguntas sobre atualizações, comente abaixo e nós o ajudaremos.

Isenção de responsabilidade: o tutorial fornecido neste artigo foi desenvolvido para funcionar especificamente com o iOS 16 ou versões posteriores do sistema operacional. Até a data de publicação deste artigo, o iOS 17 não havia sido lançado. Embora tenhamos feito todos os esforços para fornecer informações precisas e atualizadas, é essencial considerar que os sistemas operacionais sofrem alterações e atualizações ao longo do tempo. Portanto, as instruções, recursos ou funcionalidades descritas neste tutorial podem variar ou estar sujeitas a modificações quando o iOS 17 for finalmente lançado.

