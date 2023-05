Baixe o último pacote MindTheGApps 13.0, 12.0 e 11.0 para Android 13, 12, 11

Os usuários adoram personalizar seus telefones Android com diferentes ROMs personalizadas disponíveis online. Sabemos que a Custom ROM contém muitos bugs e problemas; ainda assim, os usuários adoram usá-lo. Quando os usuários do Android instalam qualquer ROM personalizada, eles ainda enfrentam vários problemas, como a indisponibilidade de aplicativos e serviços do Google. Se você notou, os aplicativos e serviços do Google não estão disponíveis na ROM personalizada fornecida pelos desenvolvedores. Para resolver esse problema, os desenvolvedores desenvolveram o MindTheGApps (MTG).

Este pacote personalizado do Google Apps inclui vários aplicativos e serviços do Google, como Google Play Services, Google Play Store, Google Calendar, Google Contacts e outros aplicativos. Com a ajuda do MindTheGApps, os usuários podem usar a ROM personalizada no Android com o Google Apps, o que oferece uma experiência completa do Android. Neste guia, estamos aqui com os links de download do pacote MindTheGApps 13.0, 12.0 e 11.0 para Android 13, 12 e 11. Se você é um usuário de ROM personalizada e deseja experimentar o Android com todos os aplicativos do Google, continue lendo este guia até o final para saber mais a respeito.

O que é o MindTheGApps?

O MindTheGApps é o pacote que contém os serviços e aplicativos do Google necessários para uma experiência Android totalmente funcional. Sempre que compramos qualquer telefone Android, temos todos os Google Apps e serviços através dos quais instalamos os diferentes apps disponíveis na Play Store. Mas, não é o mesmo que a ROM personalizada. Você terá dificuldade para baixar o Google Apps na ROM personalizada. Com a ajuda do MindTheGapps, você pode fazer isso sem problemas.

O MindTheGapps permite que você instale todos os serviços e aplicativos necessários do Google nas ROMs personalizadas, como o Lineage OS. Ao instalar o pacote MindTheGapps, os usuários terão acesso aos serviços e aplicativos do Google que não estão incluídos na ROM. Existem várias versões do pacote MindTheGapps disponíveis para várias versões do Android. Você deve baixar a versão correta do pacote para usar os serviços e aplicativos do Google sem problemas. Se você baixou a versão errada do MindTheGapps, provavelmente enfrentará falhas e outros bugs do aplicativo.

Observação: MindTheGapps não é um aplicativo ou produto oficial do Google. Ele não é afiliado ao Google de forma alguma, portanto, se você for baixá-lo, faça-o por sua conta e risco.

Onde baixar o MindTheGApps? [Best for Lineage OS – Mind The Gapps]

Se você é um usuário do Android que instalou a ROM personalizada em seu dispositivo, pode estar procurando uma maneira de baixar o MindTheGApps. Baixar o MindTheGApps não é um processo complexo; se você tiver o link de download direto ou o site através do qual você pode baixá-lo facilmente.

Além disso, os usuários do Android devem saber que precisam baixar o pacote correto do MindTheGApps, caso contrário, os aplicativos e serviços do Google começarão a travar em seu sistema. Portanto, ao baixar o pacote MindTheGApps, certifique-se de verificar a versão sugerida pelo seu desenvolvedor de ROM personalizada e a versão do Android que você está usando. Se você baixar a versão errada, deverá baixar o MindTheGApps novamente e seguir todos os passos para instalá-lo.

Baixe o pacote MindTheGApps 13.0 para Android 13

Os usuários do Android que baixaram a Custom ROM com Android versão 13 precisarão baixar o pacote MindTheGApps 13.0. Ao fazer o download do pacote MindTheGApps 13.0, você poderá executar os aplicativos e serviços do Google sem problemas.

MindTheGapps-13.0.0-arm64-20230408_162909.zip

MindTheGapps-13.0.0-arm-20230408_162252.zip

Baixe o pacote MindTheGApps 12.0 para Android 12

Se você baixou a Custom ROM com Android versão 12, você precisa baixar o pacote MindTheGApps 12.0. Ao baixar o pacote MindTheGApps 12.0, você pode executar os aplicativos e serviços do Google sem problemas.

MindTheGapps-12.1.0-arm64-20220605_112439.zip

MindTheGapps-12.1.0-arm-20220605_111643.zip

Baixe o pacote MindTheGApps 11.0 para Android 11

Os usuários do Android que baixaram a Custom ROM com Android versão 11 devem baixar o pacote MindTheGApps 11.0. Ao baixar o pacote MindTheGApps 11.0, você pode executar os aplicativos e serviços do Google sem problemas.

MindTheGapps-11.0.0-arm64-20220217_100228.zip

MindTheGapps-11.0.0-arm-20220217_095902.zip

Como instalar o MindTheGapps no seu Android

Para instalar MindTheGApps no seu Android, você deve seguir os passos listados abaixo. Além disso, ao baixar o MindTheGApps, certifique-se de baixar o pacote correto. Depois de baixar o MindTheGApps, você deve seguir alguns procedimentos.

Os usuários que baixaram o pacote MindTheGApps precisarão atualizá-lo assim que atualizarem a ROM personalizada. Depois de atualizá-lo, você poderá usar os serviços e aplicativos do Google em seu dispositivo facilmente.

Qual pacote GApps devo instalar?

Muitos usuários do Android que instalaram a ROM personalizada estão procurando a resposta para qual pacote GApps devem instalar em seu dispositivo Android. Muitos pacotes GApps estão disponíveis para usuários do Android que instalaram a Custom ROM. No entanto, cada ROM personalizada tem seus recursos e funciona de acordo com a ROM personalizada. Normalmente, os desenvolvedores de Custom ROM sugerem o pacote que você deve instalar.

Mas se o seu desenvolvedor de ROM personalizado não o sugeriu, você pode usar qualquer pacote famoso. MindTheGApps é um dos famosos pacotes GApps que você pode instalar facilmente. Você deve procurar a versão correta do pacote, que será baseada na versão do Android que você está usando. Depois de baixar o pacote correto, você pode facilmente atualizá-lo para usar o Google Apps and Services novamente em seu dispositivo Android com a ROM personalizada instalada.

Empacotando

Milhares de usuários do Android estão personalizando seus dispositivos Android de acordo com suas necessidades. A maioria deles está fazendo isso porque não está muito interessado em usar o Stock ROM, que é fornecido pela empresa. No entanto, muitos usuários instalaram a ROM personalizada, mas ainda enfrentam alguns problemas com o dispositivo.

Eles não podem usar o dispositivo Android por causa dos aplicativos e serviços do Google, pois não são instalados com a ROM personalizada. Neste guia, listamos o importante pacote MindTheGApps, que ajudará você a instalar os aplicativos e serviços do Google em seu dispositivo. Esperamos que você ache este guia útil. Por hoje é isso. Vejo você no próximo. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

