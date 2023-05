Bale acerta o primeiro hole-in-one com um chute épico após a vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões

Dapesar de seu amor pelo golfe e das milhares de horas passadas no campo de golfe, descobre-se que Gareth Bale nunca conseguiu marcar um hole-in-one. Bem, isso foi até quarta-feira desta semana, quando ele quebrou essa sequência de azar da forma mais espetacular possível.

A ex-estrela do Real Madrid passou a tarde em um campo de golfe bastante cinza Torrey Pines, na Califórnia, precisamente no dia ‘Los Blancos’ foi derrotado por 4 a 0 pelo Manchester City na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

A coincidência – ou talvez não – de Bale enlouquecer em seu campo de golfe depois de marcar um espetacular hole-in-one na noite em que seu antigo time foi humilhado por Pep Guardiola foi uma reminiscência de sua famosa bandeira (“País de Gales, Golf, Madrid… nessa ordem”) que exibiu após a vitória de sua seleção sobre a Hungria, que confirmou sua qualificação para a Euro 2020.

Um vídeo do momento apareceu nas redes sociais e é espetacular. Depois de rebater a bola, Bale esperou ansiosamente para ver onde a bola iria cair, com o hole-in-one sendo confirmado por grandes comemorações de Welshman e seus amigos. Bale parecia comemorar ainda mais do que depois de marcar na final da Champions. Para ser justo, foi um momento muito especial.