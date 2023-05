Baltimore Ravens: Chuck Clark morreu? O boato de seu suicídio se espalhou nas redes sociais

RIP Chuck’ começou a ser tendência no Twitter no sábado, levando os fãs da NFL a acreditar que o jogador do Baltimore Ravens Chuck Clark morreu por suicídio aos 28 anos. No entanto, acabou sendo uma farsa da morte, pois um nativo da Filadélfia foi confundido com outro fã do Ravens com o mesmo primeiro nome que ele.

Um usuário do Twitter, conhecido como @LIVERavenNation, deu a notícia de que Chuck havia tirado a própria vida devido a problemas de saúde mental. O tweet deles dizia: “Um ícone. Mandril RIP. A saúde mental é real. Orações por sua família esta noite”.

O que aumentou a confusão foi um usuário do Twitter com o identificador @PurpleReignEra, usando o nome de Chuck, fazendo seu último tweet presumivelmente. O tweet deles dizia: “Desculpe turma. Espero que os Ravens se saiam bem, mas este será meu último tweet meu. Obrigado por todos os debates e risadas lol”, mas eles acabaram sendo a página de fãs de Chuck. Notavelmente, a conta do Twitter de Charles Clark Jr, atende pelo identificador @ChuckC36.

Chuck Clark está vivo

Apesar da notícia de sua morte viralizar nas redes sociais, Chuck Charles Edward Clark Jr. está vivo e bem. Nem a família de Clark nem seus entes queridos divulgaram um obituário e nenhum dos principais meios de comunicação confirmou a notícia.

A pessoa que morreu era um baltimore influenciador chamado Chuck, cujo nome no Instagram é ‘hotboychuckie’. Antes de sua morte, ele compartilhou uma série de histórias sobre tirar a própria vida. Ele falou sobre seus amigos, família e vida. Ele disse: “De qualquer forma, este é meu último post fr. E não fique triste. Eu tive uma vida divertida como nah fr lol Eu sei que vivi uma ótima vida. Tchau, pessoal.”

Quanto ao próprio jogador de futebol americano, em 15 de março deste ano, Clark foi negociado com o New York Jets em troca de uma escolha de 7ª rodada de 2024.