Banco do Brasil Anuncia Lançamento de 8 Milhões de Cartões para o Programa Bolsa Família

Excelente notícia para os beneficiários do Bolsa Família acaba de sair hoje no Notícias Concursos: a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, anunciou que um total de 8 milhões de beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família receberão um cartão de débito do banco. O anúncio foi feito durante evento que comemorou os 100 dias de sua gestão.

Uma análise realizada pela instituição financeira apontou que 7,6 milhões dos 21,19 milhões de beneficiários de programas sociais não possuíam o cartão com a funcionalidade débito. “Assim, a Caixa vai doar os cartões de débito para as famílias beneficiárias de programas sociais que não têm cartões com essa funcionalidade”, disse Maria Rita Serrano.

O cartão de débito deve permitir que os beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família e Auxílio Gás realizem compras, paguem contas e façam transferências pelo WhatsApp. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a medida ajudará a promover a inclusão bancária da população mais vulnerável, bem como reduzir as filas nas agências.

“Quando falamos de Bolsa Família, falamos de extrema pobreza. São pessoas que têm dificuldade para se deslocar às agências mais distantes e aos mercados em outras cidades. Os novos cartões de débito representam dinheiro circulando a nível local. São R$ 14 bilhões todos os meses circulando em todo o país”, frisou Wellington Dias.

Aplicativo Caixa TEM

A novidade anunciada pela Caixa deve auxiliar bastante o dia a dia dos beneficiários de programas sociais. Apesar disso, vale lembrar que hoje é possível movimentar os recursos de programas sociais por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para aparelhos Android e iOS.

O Caixa Tem é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de facilitar o acesso de milhões de brasileiros aos benefícios sociais e programas governamentais, como o Bolsa Família, Vale Gás, seguro-desemprego, entre outros. Por meio do Caixa Tem, os usuários podem receber e movimentar o dinheiro recebido em suas contas de forma digital, sem a necessidade de ir até uma agência bancária.

O aplicativo permite fazer pagamentos, transferências, consultas de saldo, além de possibilitar a compra de produtos e serviços por meio de QR code, que pode ser gerado de forma bastante simples. Outra vantagem do Caixa Tem é que ele permite que os usuários façam saques em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, sem precisar de um cartão físico. Para isso, basta gerar um código no aplicativo e digitar no caixa eletrônico, juntamente com a senha do aplicativo.

Investimentos da Caixa Econômica Federal

Durante a solenidade, Rita Serrano também anunciou alguns investimentos em cultura. Desse modo, a presidenta da Caixa informou que a instituição deve abrir um edital de R$ 30 milhões destinado a projetos dos centros Caixa Cultural durante os anos de 2023 e 2024.

“Voltamos a investir nos projetos, reaquecendo o setor cultural, gerando emprego e renda com uma programação plural, valorizando nossa tradição e história. A promoção do acesso à cultura é uma ação de preservação da identidade dos brasileiros e estamos resgatando esse valor tão importante para o país”, afirmou Rita Serrano.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também estava presente no evento promovido pela Caixa e elogiou a medida. “A cultura é um fenômeno de transformação, de emancipação social e de desenvolvimento social para o nosso povo”, disse.