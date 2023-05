Banco Inter Apresenta Lucro Milionário: Veja os Valores

Banco Inter anunciou um lucro líquido de R$24,2 milhões no primeiro trimestre de 2023. O Inter, um dos principais bancos digitais do Brasil, anunciou na última segunda-feira (8), que obteve um lucro líquido de R$24,2 milhões no primeiro trimestre deste ano.

Embora tenha havido uma queda de 16% em relação ao último trimestre de 2022, esse resultado do Banco Inter pode ser significativo, considerando que o banco havia registrado um prejuízo de R$28,8 milhões nos três primeiros meses de 2022.

O Banco Inter oferece uma ampla gama de serviços e produtos, incluindo contas correntes, cartões de crédito, investimentos, empréstimos e seguros, entre outros. Além disso, a empresa tem uma forte presença nas redes sociais, onde mantém uma comunicação transparente e próxima com seus clientes.

Alta na receita líquida do banco digital

Nos últimos dias o Banco Inter anunciou que obteve um lucro milionário no primeiro trimestre deste ano.

A receita líquida do Banco Inter atingiu R$1,024 bilhão, representando um crescimento de 2,2% em relação ao trimestre anterior e 22,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o retorno (ROE) foi de 1,4%.

Vale ainda informar que a carteira de crédito bruta cresceu 35,7% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, atingindo R$25,1 bilhões. Entretanto, a inadimplência acima de 90 dias apresentou um aumento de 4,4% no último trimestre do ano passado para 4,7% neste primeiro trimestre de 2023, em comparação com 3,5% no mesmo período de 2022.

O número de clientes ativos do banco digital também apresentou um crescimento significativo, alcançando 13,5 milhões, o que representa um aumento de 36,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

]Nas palavras de João Vitor Menin, CEO da Inter&Co, “Acreditamos que o primeiro trimestre representa a colheita de resultados lucrativos de nossa base sólida e dita o alicerce para os próximos trimestres”. Ele também destacou que o Inter está focado em produtos mais rentáveis e ajustados ao risco, como FGTS e home equity.

“Continuamos reprecificando nossa carteira de longa duração, e agora também estamos reprecificando as carteiras de curta duração, como crédito a empresas”, afirmou o CEO da Inter&Co, em nota.

Sobre o Banco Inter

O Banco Inter é uma instituição financeira digital brasileira, que tem se destacado no mercado nos últimos anos por oferecer uma ampla gama de serviços e produtos aos seus clientes, por meio de uma plataforma totalmente digital.

Os usuários do Banco Inter têm acesso a uma série de produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, empréstimos, investimentos em renda fixa e variável, seguros, previdência privada, entre outros. Além disso, o banco digital oferece uma plataforma de pagamentos online, com opções de transferências e pagamentos de boletos, contas e impostos.

O Banco Inter ainda permite que seus clientes tenham acesso a diversos tipos de investimentos, que inclui desde produtos de renda fixa, como CDBs e LCIs, até fundos de investimento e ações. Os investimentos podem ser feitos diretamente pela plataforma do banco, que oferece informações detalhadas sobre cada produto, para que os clientes possam tomar decisões informadas. Mais informações sobre o banco digital podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.