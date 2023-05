Barcelona: Barcelona está pressionando pela extensão do contrato de Dembélé

Barcelona pôs mãos à obra na renovação do Ousmane Dembélécontrato de. Algumas semanas atrás, ocorreu o primeiro encontro entre seu agente, Moussa Sissokoe os gurus das transferências do Barcelona: Mateu Alemany e Jordi Cruyff. Foi uma primeira reunião em que não foram discutidos números, mas em que as duas partes deixaram claras as suas intenções.

Primeiro encontro

O Barcelona quer a renovação do jogador. Foi desta forma que os dirigentes o transmitiram ao mandatário manifestando-se muito satisfeitos com as atuações que tem feito ao longo da época e com o seu envolvimento com o clube. Por sua vez, o jogador também manifestou o desejo de continuar. Ele se sente muito em casa no Barcelona e na equipe. Ele também conta com a confiança de Xavi, que sempre o apoiou desde que chegou ao banco.

Redução da cláusula de rescisão

A nível contratual, há um problema que é a diminuição da cláusula de rescisão do francês. Atualmente, a sua liberdade custa 100 milhões de euros, mas durante os meses de junho e julho cai para 50. Uma boa oportunidade para outros clubes o contratarem, pois seria a um preço de mercado inferior ao valor do jogador. No entanto, o jogador não quer usar esta cláusula e quer renovar. Foi o que expressou através de Sissoko e no clube sabem que Dembélé cumpre a sua palavra.

Oferta de continuidade

Este foi o conteúdo do primeiro encontro. O Barcelona concordou em enviar-lhes uma proposta formal em breve. O clube está oferecendo a ele um contrato longo. Eles querem uma renovação de longo prazo, então querem que ele fique até 2028. Apesar dos problemas nos primeiros anos, ele agora é um jogador muito valioso no qual Xavi e o clube apostam para o futuro.

Ambas as partes querem renovar

Os agentes do jogador terão agora de avaliar esta proposta. O clube gostaria de vê-lo fechado antes da partida de Mateu Alemany, que acontecerá no dia 30 de junho. Agora, está em curso um processo de negociação, mas tudo indica que haverá um acordo, pois ambas as partes querem o mesmo objetivo.

Neste caso, a massa salarial não será um problema, já que o salário do francês para a próxima temporada já está contabilizado. Ele tem mais um ano de contrato e, para a temporada 24/25, o clube não está tão restrito quanto na temporada seguinte.