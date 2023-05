Barcelona: Despedida do Pep Team

Pep Guardiola estava em Barcelona entre 2008 e 2012 e a equipe viveu um período de sonho. Palavras como “agudo” e “sêxtuplo” faziam parte do vocabulário do clube. Mas agora, com a saída de Sérgio Busquets, o Pep Team não existe mais. Não há sobreviventes dessas temporadas douradas no Camp Nou.

Uma era está chegando ao fim… embora ainda haja a possibilidade de que Lionel Messi retornará.

Puyol, Xavi, Iniesta, Pique, Villa, Alves, Messi, Valdés, Mascherano, Pedro, Abidal… a lista de jogadores é muito longa, mas aos poucos todos eles deixaram o clube catalão entre 2014 e 2023. A maioria deles já se aposentaram, outros passaram para o banco ou para o departamento técnico e alguns, a minoria, ainda estão na ativa, mas apenas os Busquets ainda jogavam pelo clube catalão.

Por exemplo, Leo Messi está no PSG, Pedro na Lazio e iniesta em Vissel Kobe. No entanto, o manchego, após seis anos no Japão, encerrará a carreira neste verão. Outros, como Xavivoltaram suas carreiras para o banco, função na qual Vctor Valdes também tentou a sorte, mas de forma mais modesta, e mascherano, nas categorias de base da Argentina. Abidal foi diretor desportivo do Barcelona até 2021.

puyol também continua ligado ao futebol, embora como agente e também como embaixador da LaLiga Santander. Gerard Piquédono de FC Andorradecidiu um novo projeto empresarial após a aposentadoria, além dos muitos que já tinha quando era jogador, e criou a Kings League.

Guardiola ‘lançou’ Busquets

foi durante Pep GuardiolaDurante os anos à frente do time principal do Barcelona, ​​Busquets se consolidou como um meio-campista de elite. Desde Gerard Piqué decidiu pendurar as chuteiras em dezembro passado, o meio-campista era o último sobrevivente do Pep Team.

Portanto, a despedida do catalão vai além da partida de uma lenda. É o fim de uma era. Um de Barcelonaé o melhor. 11 anos se passaram desde Pep Guardiola deixou o Camp Nou e neste mês de junho não restarão vestígios dos anos de glória… a não ser na sala de troféus