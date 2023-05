Aapós uma seca de quatro anos, FC Barcelona são LaLiga vencedores mais uma vez. O blaugrana garantiu seu 27º título da liga no domingo, depois de vencer os rivais locais Espanyol 4-2 no derby catalão, mas o fogo-de-artifício não terminou após o apito final.

Em cena chocante, torcedores do Espanyol entraram em campo no Estádio RCDEdesenvolvimento que obrigou os jogadores e treinadores do Bara a continuarem as comemorações no balneário.

Torcedores correm em direção aos jogadores do Bara

Após a vitória e o título confirmados, Barcelona jogadores e funcionários começaram a dançar no círculo central. Foi quando as câmeras captaram o movimento atrás de um dos gols.

Irritado Espanyol “ultras” – os torcedores mais vocais, senão radicais, do clube – interpretaram as comemorações como uma provocação. Alguns deles atacaram e passaram pela segurança a caminho do campo.

Felizmente, ApenasOs jogadores do ‘s conseguiram fugir por segurança antes que qualquer um dos torcedores enfurecidos os alcançasse.

A derrota do Espanyol no domingo prejudicou as chances do time de LaLiga sobrevivência, o que contribuiu ainda mais para a fúria dos ultras. O periquitos estão quatro pontos atrás da segurança, com quatro jogos para disputar, e suas chances de permanecer na ativa parecem mínimas.

Os torcedores do Espanyol invadiram o campo do Estádio RCDE após o tempo integral no domingo.

Comemoração de Laporta viraliza

Enquanto isso, um jubiloso ApenasAs comemorações do título continuaram longe do perigo em campo. presidente do clube John Laporta juntou-se a jogadores e treinadores no balneário visitante num momento que repercutiu nas redes sociais.

No entanto A porta recebeu críticas por hipotecar o futuro do clube após a ativação das “alavancas econômicas” do último verão, não há como negar que a rápida injeção de dinheiro pagou dividendos imediatos para Xavido lado.

Apesar de algumas oscilações nos últimos meses, novas aquisições Jules Kound e Robert Lewandowski assegurado Barcelona seria recompensado por ser o time mais consistente da LaLiga nesta temporada.