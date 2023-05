Barcelona: Joan Laporta: Falei com Messi sobre a situação, ele é o melhor do mundo e o Barcelona é a casa dele

Barcelona venceu por 4 a 2 no derby local fora de casa Espanyol no domingo para selar matematicamente o título da LaLiga Santander. Após o jogo no Estádio RCDE, o presidente John Laporta não hesitou em revelar que falou com Lionel Messi sobre o futuro dele.

A porta enfatizou que ele estendeu a mão para Messi para explicar como era a situação do clube há alguns anos, quando decidiu não renovar o contrato do craque argentino.

“Falei com Leão para redirecionar de alguma forma a situação ocorrida quando tive que colocar a instituição à frente de tudo, inclusive dele, o melhor jogador do mundo”, A porta alfândega TV3.

“Ele ainda está em Paris, [experiencing] situações desagradáveis. Enviamos mensagens recentemente. A verdade é que a conversa foi afetuosa e agradável. Eu o parabenizei pela Copa do Mundo. Nós nos conhecemos há muitos anos. Existe uma relação.”

lado da Arábia Saudita Al-Ahly também manifestaram interesse em Messimas A porta acredita que Barcelona ter a vantagem.

“Ele é o melhor jogador do mundo e qualquer treinador gostaria de tê-lo”, disse. A porta adicionado.

“Com todo o respeito à Arábia Saudita, que está fazendo um trabalho muito bom, Barcelona é Barcelona. E Barcelona é a casa dele. O clube pode competir contra o mundo inteiro.

“Temos história e o sentimento de nossos 400 milhões de seguidores é muito forte. Amamos Leãomas não vamos mexer em números altos para trazê-lo. O clube está em um plano de austeridade.”

A porta passou a enfatizar que Gavi não partirá apesar Barcelona enfrentando problemas para registrá-lo no time titular, e afirmou que o clube quer Ansu Fati para ficar parado.

“Eu estou convencido que [Gavi] vai continuar sendo um Barcelona jogador,” A porta observado.

“Eu não sofro [because he is not registered]. Sofro quando ele entra com aquele ímpeto, com aquela força, nas jogadas.

“Ansu já se recuperou de lesão e está ganhando mais tempo com a equipe. Ontem ele aproveitou minutos contra Espanyol e na semana passada ele jogou quase o jogo inteiro. Contamos com ele.

“Ele é um Barcelona jogador e queremos ele conosco. É um futebolista de qualidade e integrado na equipa. Ele quer ter sucesso em Barcelona. Os diretores terão que decidir o que acontece com ele. Veremos como corre”.