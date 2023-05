Barcelona: Jordi Cruyff: Leo Messi? Depende dele e do Fair Play Financeiro

Barcelona secretaria tecnica Jordi Cruyff comentou sobre as tentativas do clube de assinar novamente Lionel Messi e admitiu que a operação vai depender tanto do próprio jogador quanto das regras do fair play financeiro.

A mais recente especulação da mídia tem Messi com um pé na porta em clube saudita Al Hilalmas Barcelona não vai desistir até que haja tinta no papel. Messi tem insistido que tomará uma decisão no final da temporada e a única certeza aparente é que não estará no PSG próxima temporada.

Vale lembrar que, assim como Messi, Cruyff também deixará seu atual empregador neste verão. O filho do lendário Johan confirmou recentemente que não renovará seu contrato atual com os blaugrana.

Messi deve decidir

Cruyff estava relutante em falar sobre Messi em sua coletiva de imprensa para discutir o estado atual das coisas no Barcelona.

“A resposta é dele. Você sabe como isso funciona. Do jeito que as coisas estão, depende dele e dependerá do fair play financeiro”, disse Cruyff.

“Você precisa fazer essa pergunta a ele. Messi está jogando pelo Paris Saint-Germain, ele ainda tem um jogo pela frente.

“Se não gostamos quando os outros falam de jogadores que ainda estão competindo, não vamos fazer isso nós mesmos. A decisão é, em última análise, do jogador.”

Um plano para Messi

Quando pressionado, Cruyff novamente tentou se esquivar, insistindo que não fazia parte do acordo.

“Você teria que conversar mais com as pessoas envolvidas no plano de viabilidade e com a LaLiga”, disse Cruyff.

“Se o clube está tentando [to sign Messi]é porque eles podem.

“Quando o contrato do jogador expirar…”

Cruyff também insistiu que Barcelona já tem um plantel promissor e destacou a sua juventude. A idade média cairá ainda mais na próxima temporada com a saída de Sergio Busquets e Jordi Alba.

“Já existe um bom esquadrão“, disse Cruyff.

“Existem jogadores muito jovens para o presente e para o futuro. Muito trabalho foi feito.

“[The Barcelona squad] é um dos mais jovens entre os principais times da Europa.”