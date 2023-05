Barcelona: Koundé quebra a harmonia do vestiário do Barcelona

O vestiário do Barcelona tem sido descrito como uma família, mas parece que nem todos estão contentes, com o zagueiro Jules Koundé quebrando a harmonia ao expressar suas frustrações publicamente.

O ex-jogador do Sevilla está farto de ser jogado como lateral-direito pelo técnico Xavi Hernandez e quer jogar em seu papel natural de zagueiro.

Ele disse isso no verão passado e foi uma das razões para escolher Barcelona sobre clubes como Chelsea.

O Barcelona pagou 50 milhões de euros (com mais 10 milhões em acréscimos) para garantir a contratação do francês, mas embora ele tenha sido um jogador-chave no sucesso da LaLiga Santander, ele não ficou feliz em como, ou mais precisamente onde, ele foi implantado.

De suas 27 partidas no campeonato, 18 foram como zagueiro, com apenas nove no meio da defesa.

Preso não está confortável na posição, não está feliz em jogar lá e isso o levou a questionar seu futuro no clube.

Especialmente porque parece que o clube não está priorizando a contratação de um lateral direito neste verão.

Dilema de Koundé para o Barcelona

Isso deixa Barcelona com um duplo dilema: não querem perder Preso como eles não querem assinar um lateral direito, mas se eles não assinarem um lateral direito, eles podem ter que mover Kounde de qualquer maneira.

Com efeito, de uma forma ou de outra, provavelmente terá de encontrar outra solução na lateral direita, porque o jovem de 24 anos não está contente por continuar a jogar lá.

A razão pela qual isso é tão problemático em termos de harmonia do esquadrão é que Preso não é o único jogador que foi solicitado a fazer sacrifícios pessoais para ajudar a equipe a atingir seus objetivos.

No entanto, agora que ele levantou a voz, os ventos de descontentamento podem ficar mais fortes.

Xavi espera manter Presono entanto, e os dois já tiveram uma reunião sobre esse assunto.

O técnico afirmou que o encontro foi bom e evidentemente deseja colocar um limite nas especulações da mídia.

Kounde como uma venda potencial

Por outro lado, não é segredo que Barcelona estão ansiosos para levantar fundos e se tiverem um jogador infeliz e valioso, podem procurar explorar o mercado e ver se podem explorá-lo.

O problema é que os clubes compradores sabem sua posição e não vão se apressar com lances altos.

Os Blaugrana, no entanto, não tolerarão em nenhuma circunstância perder nenhum de seus craques.

Preso foi comprado por 50 milhões (potencialmente 60 milhões) e eles procurariam pelo menos recuperar isso para um jovem jogador com muitos anos pela frente em sua carreira.