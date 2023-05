Barcelona: ‘Messi no ar’ enquanto os torcedores do Barcelona comemoram o 27º título da La Liga do clube em Las Ramblas

HUndreded de torcedores do FC Barcelona comemoraram domingo em Las Ramblas o 27º título da La Liga de seu time.

O Barcelona conquistou seu primeiro título da liga espanhola após a saída de Lionel Messi com uma vitória por 4 x 2 sobre o Espanyol no domingo.

‘Messi no ar’ enquanto os torcedores do Barcelona comemoram o 27º título da La Liga do clube em Las RamblasLAPRESSE

O título foi garantido com quatro rodadas restantes e dois anos depois que Messi saiu em meio a dificuldades financeiras do clube.

As comemorações do título duraram pouco, pois os jogadores tiveram que correr para o vestiário depois que um grande grupo de torcedores do Espanyol invadiu o campo por trás de um dos gols e começou a correr em direção aos jogadores do Barcelona que cantavam e comemoravam no centro. .

Os seguranças intervieram rapidamente, mas a tropa de choque teve que ficar na frente da entrada do túnel para impedir que os torcedores entrassem.