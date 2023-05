Barcelona: Talvez o Barcelona cometa um grande erro ao vender Ansu Fati

Bo arcelona somou mais três pontos ao seu placar e o fez ao derrotar Real Mallorca 3-0, com Ansu Fati o herói do dia.

Há algum tempo que está nas manchetes por outros motivos, devido à possibilidade de ser vendido neste verão.

Barcelona poderia lucrar com ele, já que o atacante tem valor. Assistindo ao jogo deste domingo contra Maiorcano entanto, pode ser necessário repensar sua venda porque quando ele está pegando fogo ainda é assustador.

Xavi colocá-lo como titular. Isso por si só foi um impulso, porque Ansu Fati não tem muita confiança agora.

A descontração proporcionada pela conquista do título do campeonato também lhe serviu para aliviar a pressão e saiu como uma máquina contra Maiorcaao marcar os dois primeiros golos da formação catalã, o primeiro aos 50 segundos.

Nessa ação, completou uma excelente jogada de equipe, enquanto na segunda marcou com maestria na frente do goleiro.

Nesta partida, recuperou o instinto goleador que demonstrava antes das lesões. E ele poderia ter marcado mais, especialmente com um chute no final do intervalo.

Assim como Ansu Fativários outros jogadores chegaram às manchetes neste jogo, conforme descrito abaixo.

Robert Lewandowskio desempenho de foi impressionante. O polaco costuma ser medido pelos seus golos, mas no domingo não precisou deles para ser um dos destaques da partida.

O toque sutil para Gavi antes do primeiro gol foi espetacular. Em seguida veio a assistência precisa para Ansu Fati para o segundo gol.

Contra Real Mallorca, Lewandowski mostrou que é muito mais que um artilheiro e que sabe jogar muito bem sem bola.

Um quarto de hora de jogo, eu vou para matemática colocar seus pregos em Alejandro Baldeshin, derrubando-o com um desafio completamente desnecessário.

O cartão vermelho foi justo, mas o árbitro teve que usar o VAR para ver o incidente novamente porque a princípio era apenas amarelo.

Balde teve que deixar o jogo e espera-se que precise de seis a sete semanas para se recuperar

Bucket se retira do campo de jogo.LAPRESSE

Ousmane Dembélé voltou de lesão exatamente da mesma forma que mostrou antes.

O francês é um pesadelo para os zagueiros adversários. Com a posse de bola e em movimento, não há como tirá-lo do chão.

Sempre que pegava na bola havia perigo, embora não conseguisse finalizar nenhuma das inúmeras chances. Ele, no entanto, forneceu a assistência para Gavi para o terceiro gol.

Era a noite deles. Sérgio Busquets e Jordi Alba se despediu da torcida em seu último jogo como Barcelona jogadores em seu estádio.

Eles têm sido dois jogadores importantes nos últimos anos em Barcelona e é impossível imaginar tantos títulos sem a contribuição deles.

Eles foram as figuras centrais, saindo com seus filhos para posar para a foto pré-jogo e, em seguida, cada um recebendo uma ovação de pé quando foi substituído.