Barcelona: Xavi e Barcelona: Sem acordo sobre dinheiro

Ano início de março, John Laporta ficou bem claro em ato público quando anunciou que queria renovar Xavi Hernándezde Barcelona contrato.

A equipe acabava de conquistar um excelente resultado no jogo de ida das semifinais da Copa del Rey contra Real Madrid e começava a ter uma diferença significativa de pontos na LaLiga Santander em relação aos rivais.

Tudo corria bem e o presidente fez o anúncio quando faltava um ano de contrato para o técnico.

Primeiro contato

Há algumas semanas, teve lugar um primeiro encontro entre Barcelona e os agentes dos jogadores para formalmente transmitir-lhes o desejo de renovar Xavi por mais duas temporadas.

Com isso, o treinador teria contrato até o fim do mandato do presidente, que termina em 2026.

Até aí tudo bem, mas as coisas não vão ser tão simples.

Seu salário aumentou

Joan Laporta e Xavi Hernández.FCB

Quando as partes começaram a falar sobre dinheiro, perceberam que as diferenças eram substanciais.

Xavi pediu um aumento de salário muito significativo em relação ao que está recebendo no momento.

De acordo com algumas fontes, eles estimam um pouco mais que o dobro do que ele está recebendo atualmente.

Esses pedidos chamaram a atenção Barcelonadada a situação económica do clube não ser das melhores.

O mais bem pago

No entanto, o que Xavi está pedindo não é exagero e seus pedidos não têm nada a ver com o que outros treinadores como Diego Simeone, Pep Guardiola ou Jurgen Kloppque são os mais bem pagos, estão cobrando.

O Liverpool O treinador, que é o terceiro da lista, fatura cerca de 17 milhões de euros por ano e o treinador do Cule não pede nada perto desse valor.

A determinação de Xavi para chegar ao Barcelona

Xavi deu um salto de fé para chegar a Barcelona há um ano e meio, pois na época trabalhava no Catar e para assinar com a Azulgrana pagou metade da cláusula de rescisão.

Al-Sadd pediu 5 milhões de euros para libertar o seu treinador e esse valor foi pago 50/50 entre o clube e Xavi.

Além disso, o salário que recebe atualmente está muito abaixo do habitual para um treinador do Barcelona.

Queixas comparativas

Xavi cedeu na hora porque não havia mais espaço para negociar com o Fair Play financeiro e Barcelona simplesmente não poderia oferecer-lhe mais dinheiro.

Porém, agora a situação mudou e o treinador pede o que merece em termos de salário e também porque vem para a negociação com o título do campeonato debaixo do braço.

Importa recordar que grande parte do plantel está a receber mais do que o treinador e isso não é justo na sua opinião.

Xavidepois do que fez, tem que receber mais do que jogadores como Frank Kessie ou Andreas Christensenpor exemplo.

Nos próximos dias haverá novas reuniões para dar continuidade às negociações.

Além de uma cúpula entre treinador e presidente, seus representantes terão que conversar com Mateu Alemany.

Embora haja boa predisposição de ambas as partes para chegar a um acordo, não há pressa tendo em conta que lhe resta mais um ano de contrato.