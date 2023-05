Baruel Van Recruta Novamente para Borracheiro, Motorista e Mais!

A Baruel Van, empresa que está há mais de 22 anos no mercado de transporte de passageiros, especializados em fretamento e turismo, está contratando novos colaboradores na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Sendo assim, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos de trabalho ofertados:

Analista Logístico – Osasco – SP – Efetivo;

Analista Logístico II – Osasco – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Osasco – SP – Efetivo;

Recepcionista – Osasco – SP – Efetivo;

Assistente logístico – Osasco – SP – Efetivo;

Borracheiro – Osasco – SP – Efetivo;

Fiscal de Tráfego – Osasco – SP – Efetivo;

Gerente de Frota – Osasco – SP – Efetivo;

Lavador – Osasco – SP -Efetivo;

Motorista de Van e Micro-Ônibus – Osasco – SP – Efetivo;

Porteiro (a) – Osasco – SP – Efetivo.

Mais sobre a Baruel Van

Sobre a Baruel Van, é crucial destacar que a companhia se encontra no mercado desde 1998, trabalhando para trazer o melhor conforto e garantir a segurança para os clientes. Além disso, atualmente trabalha com Ônibus, Micro Ônibus, Vans e Carros Executivos.

A cada ano que passa investe mais em tecnologia de ponta para melhor atendê-lo. Um de seus diferenciais é a pontualidade e a responsabilidade em seus serviços, visto que, ao longo de todos esses anos de trabalho a Baruel Van vem conquistando novos horizontes assim ganhando a confiança de seus clientes.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas da Compart, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!