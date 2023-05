Bebê de Rihanna é batizado de RZA Athelston Mayers em homenagem a membro do clã Wu-Tang

Rihannao bebê de não é nada para se mexer … porque ela e A$AP Rocky deu ao primeiro filho o nome de um famoso membro do Wu-Tang Clan!!!

O nome completo da criança é RZA Athelston Mayers … de acordo com Correio diárioapós obtenção da certidão de nascimento da criança.

Com um nome como RZA, é bastante seguro presumir que os pais músicos do garoto o nomearam em homenagem ao rapper e produtor. RZAque por acaso é o líder do Wu-Tang Clan.

A certidão de nascimento também diz que o filho de Rihanna era nascer 13 de maio às 10h58 no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles.

Olhando para trás, parece que Rihanna telegrafou o nome do bebê em abril… quando ela e A$AP levaram o filho deles sair para jantar no Giorgio Baldi em Santa Monica, com RiRi vestindo um top do Wu-Tang Clan.

A$AP tem uma conexão musical com alguns dos companheiros de banda de RZA… ele colaborou com Wu-Tang’s Raekwon na música de 2015 “Fly International Luxurious Art”.