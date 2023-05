Belal Muhammad: Colby Covington ficando ‘um pouco desesperado’ em entrevistas, ‘nervoso’, ele perderá a disputa pelo título

Belal Muhammad estava a apenas 48 horas de sua vitória sobre Gilbert Burns no UFC 288, quando viu Colby Covington acertando sua performance.

Covington, que foi declarado o contendor nº 1 na divisão dos meio-médios, não luta desde março de 2022. Mas ele deve enfrentar o atual campeão do UFC, Leon Edwards, ainda este ano, de acordo com o presidente do UFC, Dana White.

Ainda assim, Muhammad não pode deixar de rir dos ataques de Covington, enquanto o ex-campeão interino ficou de fora por mais de um ano.

“Acho que Colby está nervoso”, disse Muhammad ao MMA Fighting. “Ele me viu vencer essa luta e disse: ‘Caramba, talvez eu esteja perdendo minha chance, talvez Dana White mude de ideia’ ou algo assim, principalmente se Leon quiser lutar em Abu Dhabi.

“Agora, ele está tentando mexer os pauzinhos como, ‘Ele tem que lutar de novo, ele não é uma estrela.’ Eu sou como, mano, o que fez o seu pay-per-view contra [Jorge] Masvidal faz? As pessoas com quem você lutou são as que aumentaram o estoque de pay-per-view. Você é apenas um palhaço onde as pessoas são como, talvez ele faça algo louco quando for a manchete, e talvez [Donald] Trump vem para as lutas, então vamos dar a ele uma chance pelo título. Não há nada de especial nele.

“Mas acho que ele vê que acabei de vencer essa luta e o mundo vê que estou em uma seqüência de 10 vitórias consecutivas, fiz uma luta com três semanas de antecedência, fui lá e venci o número 5 [ranked] lutador do mundo. [Colby’s] a última vitória foi contra o nº 12 do mundo, e ele não conseguiu finalizá-lo e quase foi nocauteado. Então agora ele está tipo, ‘Deixe-me fazer 10 entrevistas seguidas bem rápido e tentar conseguir algumas manchetes.’ Ele está ficando um pouco desesperado, e é disso que eu gosto. Eu gosto desse pequeno medo nele.

Muhammad pediu repetidamente uma luta contra Covington. Cada vez que ele fez o pedido, Muhammad disse que foi negado, incluindo um pedido para Covington no UFC 288. Ele acabou lutando contra Burns.

Embora pareça inevitável que Covington tenha a próxima chance pelo título, Muhammad acredita que o planejado retorno do UFC a Abu Dhabi em outubro pode colocá-lo no convés porque coincide com o cronograma de Edwards para competir novamente.

Muhammad sabe que é uma atração mais atraente em Abu Dhabi, o que ele acredita explicar por que Covington não para de falar sobre ele ultimamente.

“Obviamente, eu ir lá e aceitar aquela luta em cima da hora também é tentar cair nas boas graças do chefe e mostrar a eles que posso ser o cara a se apresentar sempre que vocês precisarem a qualquer momento”, disse ele. . “Eu não sou só conversa. Eu serei um campeão. Serei um campeão ativo. Eu não vou apenas ficar sentado no meu lugar. Abu Dhabi, eles provavelmente estão dizendo ao UFC: ‘Ei, queremos que esse cara esteja no card, queremos que esse cara lute pelo cinturão no card’, e o dinheiro fala.

“O UFC [should think] Colby não vale o tempo, não vale a energia. Imagina se ele vencer o Leon, você tem aquele palhaço com o cinturão. Ele vai ser o pior campeão que você já teve. Ele ficará sentado por dois anos sem fazer nada além de seu desfile de vitória.

Muhammad zomba da sugestão de Covington de que ele precisa de outra luta, considerando que Covington está fora de ação há 14 meses.

“Fiz tudo o que precisava fazer”, disse ele. “Não há mais ninguém lá fora para eu lutar, e a única coisa que vai ser pior para Leon ou Colby. Porque quem ganha essa luta só vai lutar uma versão melhor [of me]. Quanto mais demorar, melhor eu vou ficar.

“Para mim, aceitar essa luta com três semanas de antecedência e parecer tão bem, mostra quanto trabalho estou fazendo fora dos acampamentos. Quanto trabalho estou fazendo aleatoriamente porque estou entediado. Tudo o que faço é lutar, treinar, dormir, comer. Isso é tudo que estou fazendo, não importa o que aconteça.

Quanto a quem ele quer lutar a seguir – Covington ou Edwards – Muhammad realmente não se importa muito, embora tenha motivos para lutar contra qualquer um deles. Ele tem um rancor pessoal com Covington e um no-contest anterior com Edwards.

“No lado pessoal, quero a luta com Colby porque sempre quis lutar com ele, mas meu lado concorrente quer Leon”, disse Muhammad. “Por causa de todas as pessoas que falaram e todas as pessoas que disseram, ‘Bem, ele perdeu uma rodada,’ [against Leon] e falou todo aquele lixo para ele e como competidor aceitar um no-contest daqueles, ficar feliz e satisfeito com aquilo e estar fugindo de mim desde então. Eu iria querer isso de volta só para poder machucá-lo e vencê-lo e mostrar a vocês que foi isso que eu quis dizer quando disse que era apenas uma rodada.

“É por isso que eu gostaria dessa luta mais do que tudo, mas qualquer um deles pode conseguir.”