Belal Muhammad: Depois de vencer Gilbert Burns no UFC 288, ‘se você não me respeita, você é apenas um hater’

Por quase todas as métricas possíveis disponíveis, Belal Muhammad deve ser o contendor nº 1 na divisão dos meio-médios.

Ele está em uma série de nove lutas sem perder, com suas últimas quatro vitórias contra adversários ranqueados, incluindo um nocaute impressionante do altamente elogiado prospecto Sean Brady em sua luta mais recente. Muhammad também tem a segunda sequência de vitórias mais longa na divisão, atrás apenas do atual campeão do UFC, Leon Edwards.

Apesar de tudo isso, Muhammad – atualmente o número 6 até 170 libras no MMA Fighting Global Rankings – aparentemente nem estava sendo considerado para uma disputa de título depois que Edwards derrotou o ex-campeão Kamaru Usman em sua trilogia em março passado, com o UFC O presidente Dana White anunciando rapidamente que a oportunidade irá para Colby Covington. Muhammad ficou compreensivelmente irado, mas depois de apresentar várias reclamações públicas, ele decidiu deixar tudo de lado e voltar ao trabalho.

Foi assim que Muhammad tomou a decisão de enfrentar Gilbert Burns no co-evento principal do UFC 288 com apenas duas semanas de antecedência. Em vez de gritar mais alto sobre o que ele merece ou o que já conquistou, Muhammad optou por deixar seu currículo falar por si.

“Esta é a luta em que os fãs dirão por mim”, explicou Muhammad em O Lutador vs. O Escritor. “Muitas pessoas vieram em minha defesa – ‘Como você vai deixar passar esse cara?’ – e sempre aprecio todos os fãs e as pessoas que me apoiam. Mas eu estava sentado lá e pensei, ‘Não vou dizer nada’. EU [decided to start] chamando o próximo melhor cara. Estou chamando o Kamaru Usman, esperando para ver se essa luta acontece. Estou ligando para saber se o Gilbert quer lutar. Estou ligando para saber se Colby quer lutar.

“Eu sabia que meu caminho seria o caminho mais difícil. Eu sabia que nada jamais me seria dado. Eu sabia que não seria o cara que eles me dariam uma luta e eu levaria o título. Eu sabia que teria que subir esta escada e abrir caminho até o topo – e mesmo subindo até o topo com as unhas sangrando, eles ainda não me dariam. Eu tenho que ir lá e pegar.”

Depois de criticar Covington por supostamente recusar várias lutas contra ele, Muhammad basicamente se recusou a abordar o sempre franco contendor dos meio-médios em sua conversa com o MMA Fighting depois de aceitar a luta contra Burns no sábado.

Muhammad está deixando de lado a raiva e a frustração por Covington receber a próxima chance pelo título e, em vez disso, manter toda a atenção em sua própria carreira, que é tudo o que ele pode realmente controlar de qualquer maneira.

Na verdade, Muhammad se ofereceu para entrar no evento co-principal do UFC 288 sem nenhuma concessão prometida pela promoção.

“Estou fazendo isso porque quero [the fans] para se lembrar de mim”, disse Muhammad. “Tipo, ‘Esse cara se apresentou, ele é uma lenda e fez isso sem pedir nada extra.’

“Eu não preciso das flores. Eu só quero fazer isso porque, no final das contas, você quer ser lembrado como uma lenda, e acho que chegar lá, vencer essa luta, é disso que são feitas as lendas.

Não é sempre que dois dos 10 melhores lutadores do ranking entram em uma luta de última hora como o UFC 288, especialmente sabendo que uma derrota pode apagar qualquer chance de competir pelo ouro do UFC em um futuro próximo.

Muhammad decidiu dar um passo adiante quando fez seu único pedido para a luta: ele queria cinco rounds para funcionar, um desejo que foi concedido e aceito por Burns também.

Considerando que ele não estava em um campo de treinamento – ou mesmo semanas afastado de uma luta como seu oponente – Muhammad tinha todos os motivos para desistir de competir no UFC 288, mas ele sente que o maior risco possível também deve garantir a ele a melhor recompensa.

“Eu sei que sou o melhor lutador versátil na divisão dos meio-médios”, disse Muhammad. “Para mim, é entrar lá e continuar me provando. É entrar lá e só mostrar pro mundo, bom, tem desculpa pra isso ou desculpa pra isso, esse cara perdeu por isso ou por aquilo, mas eu sou o cara saindo do sofá em duas semanas [notice]. Sou eu quem se apresenta com duas semanas de antecedência. Eu sou o único que não tinha apenas um acampamento completo.

“Não tem desculpas depois que eu vencer essa luta. Não há mais nada que você possa dizer. Nada mais que você possa mencionar ou mentir. Eu venço essa luta, se você não me respeita, você é apenas um hater.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira