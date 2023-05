Belal Muhammad Gunning para pular Colby, lutar contra Edwards em outubro em Abu Dhabi

Reproduzir conteúdo de vídeo



Belal Muhammad não planeja esperar por Leon Edwards dar colby covington lutar… o astro do UFC, vindo de vitória decisiva sobre Gilbert Burnsnos diz que quer pular “Chaos” e brigar com “Rocky”, e ele sabe exatamente quando e onde.

UFC 294, 21 de outubro, Etihad Arena, Abu Dhabi. Emirados Árabes Unidos.

“Ainda estou esperando e rezando para que, como Leon quer lutar em Abu Dhabi e quer lutar em outubro, eles me deixem lutar com ele, porque isso faz mais sentido no mundo”, disse Belal Babcock é o “Esportes TMZ” programa de TV (vai ao ar nos dias úteis em FS1).

“Não há luta maior que eles possam fazer em Abu Dhabi do que eu lutando pelo cinturão em Abu Dhabi.”

Dana White disse anteriormente que Colby teria a próxima chance pelo título. Assumindo que o presidente do UFC mantém seu plano original, perguntamos a Belal se ele foi informado de que o fará a seguir.

“Sim, com certeza”, disse Muhammad, continuando… “Eu vi Dana lá atrás. Ele disse: ‘Sim, você conseguiu, cara. Você mereceu. Você conseguiu seu lugar agora.’ Quando você ouve isso da boca do chefe, é tudo que eu preciso ouvir. Isso é como enlouquecer – o pote de ouro no fim do arco-íris. Você fica tipo, ‘Uh, entendi, finalmente.'”

Claro, Muhammad, de 34 anos, venceu Burns por decisão unânime no UFC 288… e agora é o 3º colocado no meio-médio, atrás do campeão Edwards, ex-campeão Kamaru Usman (#1), e o já mencionado Covington (#2).

Para sua informação, o currículo de Belal é o mais forte possível. Ele venceu 9 lutas seguidas e não perde desde janeiro de 2019 (Geoff Neal). Ao longo da série de vitórias, Muhammad derrotou nomes como Demian Maia, Stephen “Wonderboy” Thompsondar Vicente Luqueentre outros.

Muhammad já lutou contra Edwards em 2021 … mas a luta foi interrompida perto do início do 2º round após uma puxão de olho inadvertido forçou Belal a sair da luta. A luta foi considerada “sem competição”.

Belal acredita que já fez mais do que o suficiente para voltar atrás com Leon… que vem de vitória sobre Usman, o peso meio-médio GOAT

“Fiz tudo o que posso. Tenho cinco vitórias classificadas. O que mais há para fazer? Não há mais nada.”