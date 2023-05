Bella Thorne incendeia Instagram ao mostrar bumbum em selfie

A nova foto nua de Bela Thorne como incendiar o Instagram. A ex-estrela infantil da Disney é uma celebridade aclamada nas redes sociais e no cinema, especialmente filmes de terror.

Ela também é uma das principais faces da OnlyFansonde ela também publica conteúdo, embora não explícito, por isso costuma enviar fotos picantes para suas contas de mídia social.

Seu último upload foi nos stories, onde ela pode ser vista saindo do banho, com uma toalha cobrindo o corpo de frente, mas expondo o bumbum, que pode ser visto refletido no espelho.

Os 46 milhões de seguidores que ela tem estão mais do que acostumados com esse tipo de conteúdo.

Seu próximo projeto de filme

Em 27 de junho, o Irmãs gêmeas A apresentadora de podcast estreará seu curta-metragem de terror ‘Paint Her Red’ no local ao ar livre do Teatro Antico, na Sicília, durante a 69ª edição do Festival de Cinema de Taormina.

Esta será sua estreia na direção de curta-metragem, apesar de ter vencido o Prêmio Visão PornHub em 2019 por seus 32 minutos Estreia na direção de BDSM‘Ela Ele’.

“Há muito tempo que queria dirigir. Sempre fui apaixonada por fazer filmes e também por escrever”, disse ela a Hola em abril de 2023.

“Acho que esse é um grande problema que se destaca para mim. Escrever é meu bebê, é meu filho, é algo que me faz sentir visto e ouvido, e é incrível colocar tudo na página.

“E quando você pode combinar os dois ou os três, é realmente uma experiência incrível.

“Então, sim, estou muito animado para ver aonde isso vai dar e realmente aprender. O próximo curta que estou filmando, estou filmando tudo em filme, o que me deixa muito animado.

“Sim. E filme, é uma beleza, é uma beleza. Vai ser minha primeira vez, então com certeza vou aprender muito, e é isso que amo fazer, adoro aprender, então espero funciona bem para mim.”