Bellator 296 transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do Bellator 296 online no MMA Fighting pelo card preliminar às 12:00 pm ET na sexta-feira. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Paula Cristina x Denise Kielholtz

Oliver Enkamp x Luca Poclit

Davy Gallon x Saul Rogers

Chris González x Tim Wilde

Yves Landu vs. Piotr Niedzielski

Sarvarjon Khamidov vs. Kevin Petsch

Fabacary Diatta x Keir Harvie

Asael Adjoudj vs. Georges Sasu

Câmera Bourama vs. Câmera Bourama Romain Debienne

Simon Biyong vs. José Augusto

Steven Hill x Nicolo Solli