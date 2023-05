Bellator lançará categoria peso-mosca masculino

O Bellator MMA em breve escalará sua décima categoria de peso.

A promoção se prepara para o lançamento iminente de uma divisão peso-mosca masculino. O MMA Fighting confirmou a notícia com fontes próximas da situação na quinta-feira, após um relatório inicial do MMA Junkie.

Os detalhes sobre uma data de lançamento oficial para a divisão masculina de 125 libras ainda não estão claros, mas a decisão não surge do nada. A promoção estava programada para realizar uma luta peso mosca masculina entre o ex-campeão peso galo Kyoji Horiguchi e o ex-desafiante ao título do UFC Ray Borg em abril passado no Bellator 295, no entanto, essa luta foi cancelada devido a complicações de perda de peso do lado de Borg.

A categoria peso-mosca masculino será a oitava divisão masculina do Bellator, juntando-se aos pesos-galo, penas, leves, meio-médios, médios, meio-pesados ​​e pesados. A promoção também conta com duas categorias femininas, peso mosca e peso pena.