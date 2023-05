‘Bem-vindo ao lar, BG’: Brittney Griner protagoniza o primeiro jogo em casa pelo Mercury

On tarde de domingo, Brittney Griner entrou em quadra para um jogo oficial em Fénixde Centro de Pegada pela primeira vez desde 2021 WNBA Finais

Griner e a Mercúrio jogou o Céu de Chicago – a equipe que os venceu na final – em uma batalha divertida que viu Griner terminar como o artilheiro do jogo.

O retorno emocional de Griner à ação

Griner foi recebido de volta ao campeonato na sexta-feira, quando o Mercúrioperdido para o Los Angeles Sparks na abertura da temporada de 2023. Griner havia perdido todo o ano de 2022 WNBA temporada após sua prisão e condenação na Rússia por acusações de contrabando e posse de maconha – o Mercury tinha um histórico de derrotas e perdeu os playoffs sem ela.

Antes do jogo de domingo, com a esposa Cherelle presentes, Griner foi reintroduzido em um alto Centro de Pegada No centro Fénix. Fazia quase 600 dias desde que ela pisou na quadra para um jogo competitivo e ela não decepcionou.

Mercury perde novamente, mas Griner brilha

Fénixderrota de 75-69 para Chicago caiu seu recorde para 0-2 na temporada jovem, e o resultado viu o Mercúrio desperdiçar um desempenho brilhante de seu centro de estrela.

Griner liderou todos os jogadores com 27 pontos, 10 rebotes e quatro bloqueios em 31 minutos. Ela também subiu no WNBAlista de bloqueios de, superando Sylvia Fowles e entrando entre os três primeiros de todos os tempos da liga. O recordista é o atrasado Margo Dydekque bloqueou 877 chutes em seus 11 anos de carreira, entre 1998 e 2008.