Ben Affleck é flagrado com Jennifer Garner ‘de bom humor’ em meio a problemas com Jennifer Lopez

Tdois dias atrás, O sol publicou informações sobre uma fonte próxima a Jennifer Lopez e Ben Affleck que fez algumas revelações a respeito. Eles afirmam que o ator não aprova o suposto comportamento ‘diva’ de Lopez, que eles relatam ser o principal motivo pelo qual o casal teve alguns confrontos públicos. Este é apenas um relatório de um meio de comunicação diferente, mas não há como saber a verdade, a menos que Affleck ou Lopez eles mesmos abordam os problemas. Até agora, eles continuam negando que algo esteja errado por meio de seus porta-vozes, mas os confrontos são capturados em filmagens ou imagens. Só eles sabem exatamente do que se tratavam aquelas discussões.

Affleck é flagrado com a ex-mulher, Jennifer Garner

Antes de reagir como fizeram os usuários do Twitter, precisamos entender um pouco do contexto das fotos que foram publicadas por X17 Online. Ben Affleck aparece falando com Jennifer Garner de bom humor, mas as pessoas precisam saber que o ex-casal continuou amigo por causa de seus filhos. Esbarrar uns nos outros em lugares como a escola acontece dia sim, dia não. Não há história aqui que possa fazer com que o casal tenha ainda mais problemas do que os que claramente já têm. Você pode escolher momentos públicos em que Ben Affleck parece zangado enquanto discute com J-Lo.

A menos que tenhamos uma fonte confiável de informações que prove que Ben Affleck e Jennifer Lopez podem se separar, as pessoas ainda devem considerar que estão simplesmente tendo problemas normais com pessoas casadas. Estamos falando de dois dos artistas mais ocupados de Hollywood. A reportagem do The Sun sobre Ben Affleck farto de J-Lo poderia ser simplesmente um marido discutindo com a esposa, o que acontece o tempo todo e com a maioria dos casais. Ben Affleck é conhecido por como fica animado quando fala sobre coisas pelas quais se sente apaixonado.