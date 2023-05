Ben Affleck e Jennifer Lopez parecem felizes juntos, apesar dos relatórios

Ben Affleck dar Jennifer Lopez sementes muito afetuosas durante uma farra de compras no sábado em Bev Hills … rebatendo relatos de que seu casamento está em ruínas.

O TMZ obteve fotos do casal se beijando e de mãos dadas à vista de todos na rua. Dizem que Ben e Jen pareciam felizes, despreocupados e muito apaixonados.

Eles trouxeram os gêmeos de Jen, Max e Emme, de seu casamento anterior com Mark Anthony para conferir os brinquedos da Tom’s Toys antes de ir a uma sorveteria para comprar algumas guloseimas.

O passeio em família vem logo após relatos da mídia especulando que Ben e Jen haviam passado por uma fase difícil em seu relacionamento. Um vídeo apareceu mostrando-os em uma discussão acalorada dentro de seu SUV. Também havia imagens de Jen entrando em seu Mercedes e Ben fechando a porta com firmeza, mas esse relatório era besteira … ele estava claramente chateado com os fotógrafos, não com Jen.