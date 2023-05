Ben Affleck e seus comentários a Jennifer Lopez por suas roupas excessivamente sexy: Onde está o resto da camisa?

TAs consequências do Met Gala estão se estendendo até o final da semana após o evento ter ocorrido na noite de segunda-feira.

O mais recente celebridades para acabar no centro das atenções pelo que aconteceu no famoso evento são Jennifer Lopez e Ben Affleck.

O desfile de JLo no Metropolitan Museum em Nova York foi um verdadeiro atrativo, usando um deslumbrante Ralph Lauren Vestido com recortes. Ela não estava acompanhada de seu companheiro, Ben Affleck. O ator não estava presente, mas deu sua opinião sobre a escolha dos looks da esposa para a ocasião.

Lopez explicou as brincadeiras que o marido faz quando ela estava no Live! Com Kelly e Mark show recentemente. Após o evento, ela disse: “Ele vai brincar comigo às vezes, ele vai dizer coisas como: ‘Onde está o resto da camisa? ou coisas assim. Eu fico tipo, ‘Oh, este não tem mais nada.'”

JLo explicou mais tarde que, na verdade, costuma pedir conselhos de moda a Affleck, mas nem sempre leva em consideração o que ele disse.

O relacionamento entre Ben Affleck e Jennifer Lopez parece estar indo bem, apesar do fato de que há relatórios constantes sobre sua situação. Em diversas ocasiões, por meio de suas redes sociais, eles compartilharam imagens a dois.