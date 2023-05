Ben Rothwell rasga o campeão peso-pesado do BKFC Alan Belcher: ‘Você tem que lutar comigo, então cale a boca sobre isso’

Ben Rothwell está oficialmente em busca do título dos pesos pesados ​​do BKFC.

O ex-pesado peso pesado do UFC empurrou seu recorde de boxe para 2-0 no último sábado no BKFC 41 com uma paralisação na terceira rodada de Josh Copeland. No entanto, depois de marcar um nocaute de 19 segundos em sua estreia promocional, a segunda aparição de Rothwell no ringue de boxe sem luvas acabou sendo um desafio muito mais difícil. “Big Ben” foi forçado a superar a adversidade inicial antes de virar a maré contra Copeland no segundo e terceiro frames, levando o canto de Copeland a interromper a luta entre os rounds.

“O mais louco é que a maior parte disso aqui foi causada por dois socos nos primeiros 10 segundos da luta”, disse Rothwell na segunda-feira A Hora do MMA, seu olho direito ainda com o dano. “Agora, ele me acertou com alguns tiros menores na luta, mas literalmente a maior parte desse dano foi feito na hora. Ele me pegou um pouco fora. Eu fui lento no primeiro round e ele aproveitou. Eu me senti muito como minha última luta no UFC. Eu disse, ‘Eu não posso deixar isso acontecer.’ Porque esses são pesos pesados, cara – eles só precisam acertar um ou dois. [around my eye]e então ele deu a volta com um gancho e o quebrou.

“Que maneira de começar uma luta. Então isso meio que me acordou um pouco e entrei no ritmo do primeiro round e, sim, sentei-me [between rounds] — Vou te dizer, a primeira vez que me sentei, tive um minuto para endireitar meu c***. Eu digo, ‘Você está prestes a explodir, cara. Você é um favorito de -600’, o que eu odeio, a propósito. Eu absolutamente odeio isso. Eu odeio esse tipo de pressão. É apenas uma queda maior. Você perde essa luta e vai ser o assunto do maior perdedor.

“E eu fico tipo, tudo na minha cabeça, tipo, ‘Cara, eu preciso vencer. Tenho uma quantidade definida de lutas pela frente e preciso vencê-las todas para poder sair completo’”, continuou Rothwell. “E eu sentei naquele banquinho e tive que acertar, e disse: ‘Eu sei o que tenho que fazer’. E nas próximas duas rodadas, você viu que eu me implementei.”

Rothwell, 41, está agora no centro da imagem do campeonato peso-pesado do BKFC.

“Big Ben” disse na segunda-feira que ainda tem uma luta em seu contrato, mas espera continuar competindo pelo BKFC no futuro próximo. Há uma boa chance de que isso aconteça também, porque a próxima luta de Rothwell pode ser grande. Após sua última vitória, Rothwell convocou o campeão peso-pesado do BKFC, Alan Belcher, que estava sentado ao lado do ringue para as lutas.

Ex-peso-médio do UFC, Belcher é outra história de sucesso do BKFC. O veterano do MMA de 38 anos está com 4 vitórias e 0 derrotas como um peso pesado musculoso no boxe sem luvas com três nocautes, incluindo uma joia no terceiro round sobre o ex-bicampeão Arnold Adams em fevereiro, que o coroou como o novo BKFC rei peso-pesado.

A luta entre Belcher e Rothwell parece ser um próximo passo óbvio, mas Rothwell não tem tanta certeza se o campeão está disposto e interessado.

“Eu vou te dizer, ele não está muito interessado em lutar comigo”, disse Rothwell.

“Sua atitude, cara – ele meio que não é quem eu pensei que ele fosse. Ele está com problemas. Ele é um lutador talentoso, mas fora disso ele só está dizendo algumas merdas muito bobas para mim. Ele me encontrou algumas vezes. Ele está dizendo coisas que eu fico tipo, ‘Você está falando sério agora?’

“Ele tem um problema com a categoria de peso”, acrescentou Rothwell. “Então isso é um grande problema. Ele diz: ‘Tenho 220 libras.’ Bem, esse é o seu problema. Eu digo, ‘Saia da divisão dos pesos pesados ​​então’. Qual é o seu problema?”

Rothwell, é claro, é um peso pesado gigantesco. Ele pesou 292,3 libras e 287 libras em suas duas aparições no BKFC, e disse na segunda-feira que geralmente pesa mais de 300 libras. Belcher, por outro lado, pesou entre 220 libras e 230 libras na maioria de suas lutas de boxe sem luvas.

A divisão peso pesado do BKFC é oficialmente classificada como qualquer coisa acima de 210 libras.

“Há uma grande coisa acontecendo agora sobre tudo isso”, disse Rothwell, “porque cada estado comissiona de forma diferente, ou eles estão dizendo diferentes classes de peso. Até agora, a maioria dos estados com quem conversei disseram: ‘Ei, é o que o BKFC diz. Vamos tomar depois do boxe. Mas alguns estados aparentemente não praticam boxe ou MMA, então eles não sabem como regular isso, então eles não sabem se devem usar essa categoria de peso ou aquela. Seja qual for o caso, Dave [Feldman] disse: ‘Você é 285.’ Eu digo, ‘Vou ter 285. Faça disso o seu limite.’

“Vou ser honesto com você – vamos, cara, não estou rasgado – acho que posso fazer um favor a mim mesmo e cortar um pouco”, continuou Rothwell. “Durante o mandato do UFC, porém, eu estava andando em 285 a maior parte do tempo. Acho que está tudo bem, posso descer aí. E então não preciso me preocupar em cortar peso e ainda estarei com 285 libras, ainda sou perigoso.

“Vou fazer 285 e pronto, está resolvido. Então eu pensei, ‘Belcher, esse é o limite de peso. Vou fazer 285, cara. Você é o campeão desta divisão. Você tem que lutar comigo. Então cale a boca sobre isso.’”