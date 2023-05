Ben Simmons trolls 76ers após o horrível Jogo 7 de Joel Embiid contra o Celtics

Brooklyn Nets guarda Ben Simmons trollou o Philadelphia 76ers depois Joel Embiid foi eliminado no jogo 7 das semifinais da Conferência Leste contra o celtas de Boston no domingo.

Treinador principal dos Sixers Doc Riversque jogou Simmons debaixo do ônibus alguns anos atrás, está agora com 6 a 10 no jogo 7 e nunca ganhou um fora de casa.

Torcedor extasiado do 76ers revela mau funcionamento do guarda-roupa durante comemoração

Embiid, 29, marcou apenas 15 pontos em 5 de 18 arremessos de campo, mais uma vez provando que Simmons não era o problema.

Simmons, 26, aparentemente está adorando ver seu ex-time falhar, compartilhando uma história no Instagram de si mesmo assistindo à derrota para o Boston.

Mesmo que ele não tenha sido o mesmo desde que deixou Philly, Simmons pode pendurar o chapéu no fato de que eles não estão melhor sem ele.

Ben Simmons em Miami

Simmons está aproveitando a entressafra em Miami depois de evitar ter que passar por outra cirurgia nas costas.

Ainda assim, a lesão provavelmente continuará a mantê-lo longe do chão no futuro próximo. Sua força mental, no entanto, deve vir em primeiro lugar se ele quiser ser o jogador que já foi.

Embiid, por sua vez, finalmente ganhou o prêmio de MVP da liga, mas tem pouco a mostrar em sua carreira.

Será interessante ver como isso vai se desenrolar daqui a alguns anos e quem vai rir por último.