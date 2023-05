Benedict Cumberbatch e família ficam apavorados com invasor armado com faca em casa

Benedict CumberbatchA casa de foi alvo de uma terrível invasão… quando um homem empunhando uma faca estava destruindo sua propriedade e gritando com o ator e sua família enquanto todos temiam por suas vidas lá dentro.

De acordo com Correio diáriocozinheiro de 35 anos Jack Bissell chutou o portão da frente da propriedade de $ 3,5 milhões de Benedict no norte de Londres – gritando “Eu sei que você se mudou para cá, espero que queime” enquanto o ator, sua esposa e seus 3 filhos podiam ouvi-lo do lado de fora de suas portas .

Bissell, que anteriormente trabalhava no Beaumont Hotel em Mayfair, supostamente arrancou uma de suas plantas e a jogou contra a parede do jardim … e também cuspiu no interfone antes de arrancá-la do prédio.

O chef fugiu do local antes que as coisas piorassem ainda mais … e, felizmente, a polícia encontrou seu DNA no interfone, levando à sua prisão. Ele recebeu uma multa e uma ordem de restrição de 3 anos da família Cumberbatch.

Durante o julgamento deste mês, os promotores disseram que Bissell comprou 2 pacotes de pão pita em uma loja próxima antes do incidente, dizendo ao lojista que iria invadir a casa de Benedict e queimá-la.

Bissell se declarou culpado e foi condenado em 10 de maio, embora os detalhes sobre a data em que o incidente ocorreu não tenham sido revelados. De acordo com o DailyMail, os detalhes do caso não puderam ser relatados até que eles “desafiassem com sucesso as restrições gerais de relatórios esta semana”.

Não está claro qual é a conexão entre Bissell e Cumberbatch.

