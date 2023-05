Beneficiários do BPC Alegres com Mudança no Pagamento: Alerta Geral!

O Governo Federal emitiu um alerta geral para todas as pessoas que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada). A partir de agora, os beneficiários poderão contar com um novo valor no pagamento mensal.

Esta semana, as pessoas que possuem algum benefício previdenciário recebem a antecipação do 13º salário. Dessa forma, a grande dúvida dos inscritos no BPC é sobre o possível recebimento do salário extra anual.

A seguir, entenda melhor sobre as novidades do benefício e se os inscritos terão direito ao 13º salário.

Pagamento para titulares do BPC

O BPC é pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). No entanto, ele não se trata de um benefício previdenciário, mas sim, assistencial. Sendo assim, apesar das expectativas, os titulares não terão direito ao pagamento do 13º salário.

A seguir, confira a lista de benefícios que garante o pagamento do salário extra anual:

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Aposentadoria;

Pensão por morte.

Novidades do pagamento

Mesmo não tendo direito ao 13º salário, os beneficiários do BPC podem se alegrar com o novo alerta do Governo Federal. Isso porque, a partir desse mês, o valor do pagamento passará de R$ 1.302 para R$ 1.320, representando um aumento de R$ 18.

O motivo da alteração foi o reajuste do novo salário mínimo nacional, que influencia no valor do benefício.

O pagamento do benefício segue o calendário oficial, que define as datas dos repasses de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Este mês, os pagamentos terão início no dia 25 de maio, já com o reajuste do salário mínimo. Confira o calendário oficial:

Final do NIS Dia do pagamento

1 25 de maio

2 26 de maio

3 29 de maio

4 30 de maio

5 31 de maio

6 1 de junho

7 2 de junho

8 5 de junho

9 6 de junho

0 7 de junho

Quem tem direito ao BPC?



O BPC é um programa de distribuição de renda que garante o pagamento de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência que não possuem meios de garantir a sua própria subsistência.

Assim, confira os requisitos para ter direito ao benefício:

Ter a partir de 65 anos;

Possuir deficiência, independente da idade;

Ter renda familiar mensal de até 1/4 do salário mínimo per capita (R$ 330 por pessoa);

Não receber nenhum tipo de benefício da previdência social;

Toda a família deve possuir CPF ativo e regular;

Ter cadastro no CadÚnico a menos de 2 anos

Como solicitar o benefício?

Para solicitar o BPC, primeiramente, é necessário se cadastrar no CadÚnico. Isso porque o cadastro é indispensável e obrigatório para ter direito ao benefício. Além disso, ele deve estar atualizado com todas as informações do titular e de todos os membros da família.

Com o CadÚnico atualizado, é o momento de solicitar o BPC por um dos canais de atendimento disponibilizados. De acordo com o Governo Federal, é possível fazer a solicitação por meio dos canais de atendimento do INSS (telefone 135, site oficial ou aplicativo “Meu INSS”), ou ainda nas Agências da Previdência Social (APS).

Nesse sentido, para fazer a solicitação é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Em geral, não há a exigência dos documentos originais, sendo aceitas cópias simples. Porém, nada impede que a instituição faça a exigência dos documentos originais para conferência.

Vale lembrar que, para se cadastrar, é importante apresentar os documentos do titular, bem como também de todos os integrantes da família. Além disso, todos devem estar inscritos no CadÚnico e possuir CPF, inclusive as crianças.