Beneficiários do VALE-GÁS Ficam CHOCADOS com Novo Valor que Pode AFETAR o Bolso

Após um intervalo de um mês, o Vale-Gás retornará no mês de junho para cerca de seis milhões de indivíduos beneficiários. Entretanto, é possível que a reintegração desse auxílio seja acompanhada por algumas modificações preocupantes para os beneficiados.

Instituído durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro e mantido sob o governo de Lula, o Vale-Gás cobre 100% da média nacional dos valores referentes ao botijão de gás de 13kg. O montante é definido conforme o levantamento Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A apreensão dos beneficiários em relação a uma possível alteração no valor do auxílio está relacionada à mudança na política de preços dos combustíveis pela Petrobras. De agora em diante, a empresa estatal abandonará a equiparação dos preços do petróleo ao dólar e ao mercado internacional.

Conforme divulgado pela estatal, a nova política de combustíveis será fundamentada nas referências de mercado, levando em conta o custo alternativo para o cliente como um fator prioritário na precificação, além do valor marginal para a própria Petrobras.

No entanto, não há, até o momento, nenhuma informação oficial acerca de alterações no valor concedido pelo Vale-Gás. Esse benefício é crucial para as famílias de baixa renda, que frequentemente enfrentam dificuldades para arcar com os custos do gás de cozinha, um elemento indispensável para a preparação de alimentos.

Quem recebe o Vale-Gás no mês de junho?

Vale esclarecer que o Vale-Gás é um benefício que atualmente cobre integralmente o valor médio nacional do botijão de 13 kg. Os pagamentos ocorrem a cada dois meses para os cidadãos que seguem as seguintes diretrizes:

Estar registrado ativamente no Cadastro Único (Cadúnico);

Possuir uma renda familiar per capita de até metade do salário mínimo (R$ 606);

Ter uma renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos.

Além disso, o programa também abrange famílias com renda superior a três salários mínimos. Mas isso, desde que estejam participando de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas governamentais.

Por fim, é necessário que haja pelo menos uma pessoa na família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). Contudo, é importante ressaltar que o alcance do programa é limitado.

Portanto, foram estabelecidas algumas regras de prioridade, que são as seguintes:

Famílias com cadastro atualizado no Cadúnico nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias com maior número de membros;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor, utilizando informações de averiguação, se disponíveis.

Calendário em junho do Vale-Gás

NIS 1 – 19 de junho;

NIS 2 – 20 de junho;

NIS 3 – 21 de junho;

NIS 4 – 22 de junho;

NIS 5 – 23 de junho;

NIS 6 – 26 de junho;

NIS 7 – 27 de junho;

NIS 8 – 28 de junho;

NIS 9 – 29 de junho;

NIS 0 – 30 de junho.



Você também pode gostar:

Alternativas para o preço do botijão

Os brasileiros estão buscando uma alternativa para reduzir os custos diante do aumento no preço do gás de cozinha, que ocorreu após a unificação das taxas do ICMS em todo o país. Essa mudança resultou em um aumento no valor do produto em 17 estados e no Distrito Federal, de acordo com a ANP.

Anteriormente, cada estado cobrava uma taxa diferente de ICMS sobre o botijão de gás de cozinha de 13 kg usado em residências. Agora, o imposto por botijão desse peso é de R$ 16,60 em todo o país. Essa modificação levou a um aumento médio no preço do produto, que passou de R$ 107,54 para R$ 108,13.

Na última semana, Sergipe registrou o maior aumento, com um acréscimo de R$ 5,17 por botijão. O Amapá teve um aumento de R$ 3,23, enquanto em Pernambuco o preço subiu R$ 1,47. Por outro lado, houve uma diminuição no preço em alguns estados, com a maior queda sendo no Rio Grande do Norte, onde o produto ficou R$ 0,69 mais barato.

Segundo a ANP, o botijão de gás mais caro do Brasil encontra-se em Roraima, com um preço médio de R$ 129,63. No entanto, é importante destacar que existem variações, como no Rio de Janeiro, onde o mesmo produto com o mesmo peso pode ser adquirido por R$ 96,06.

Para ajudar a economizar no botijão de gás, há um programa que beneficia famílias de baixa renda. O Vale-Gás é concedido nacionalmente às famílias inscritas no Cadastro Único, com uma renda per capita de até metade do salário mínimo.

Atualmente, esse benefício é recebido por 5,7 milhões de famílias e é pago a cada dois meses por meio de depósito no Caixa Tem. O valor do auxílio é baseado na média nacional do preço do botijão de gás, conforme a ANP, e o último depósito em abril foi de R$ 110.