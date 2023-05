Benefícios do CalFresh: Várias pessoas em uma família podem obter o CalFresh?

Benefícios do CalFresh são fornecidos a “famílias” com base em determinados critérios descritos nos regulamentos. A composição da família CalFresh determina qual renda é considerada e a quantidade de benefícios que a família recebe.

Uma família CalFresh pode consistir em um pessoa solteira ou um grupo de pessoas que vivem juntas que compram alimentos e preparam refeições juntos.

Os membros de uma família CalFresh não precisam ser parentes. Em alguns casos, uma pessoa que mora com outras pessoas, mas que compra e prepara alimentos separadamente, pode ser considerada uma pessoa separada Família CalFresh. Mesmo uma pessoa “idosa e deficiente”, aparentada ou não com outros membros do agregado familiar, pode ser considerada um agregado separado.

Não há exigência de idade para receber benefícios como uma família individual. No entanto, existem certas regras baseadas na idade em relação à composição familiar para indivíduos que não podem ter domicílios separados. Famílias com filhos menores (ou filhos específicos menores de 19 anos) que atendem aos requisitos federais Requisitos de trabalho da TANF pode ser elegível para um pequeno benefício suplementar.

Para evitar ajuda duplicada, as agências estatais são obrigadas a realizar verificações contra o Arquivo Mestre da Morte e verificar se o indivíduo está preso há mais de 30 dias.

Essas verificações são realizadas durante os processos de inscrição e recertificação. No entanto, crianças menores e famílias de uma pessoa que passaram por uma entrevista face a face estão isentas da exigência de verificação do prisioneiro.

Várias pessoas em uma casa podem obter o CalFresh?

É possível ter várias famílias CalFresh morando juntas, e esse arranjo pode levar a maiores benefícios para cada família.

O critério para determinar se os indivíduos podem formar uma família em grupo é se eles compram alimentos coletivamente e preparam as refeições juntos.

Se um grupo que satisfaça este critério desejar separar-se em grupos menores distintos e nenhum requisito específico os obrigar a permanecer em um único domicílio, poderá fazê-lo comprando ou preparando seus alimentos separadamente.

É necessário informar ao assistente social do condado que o grupo original maior deseja ser ajudado como grupos menores e diferentes.