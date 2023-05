Benefícios do D-SNAP: Como você pode se inscrever para obter ajuda do governo após um desastre natural?

Programa de Assistência Nutricional Suplementar em Desastres (D-SNAP) é um programa de assistência alimentar de curto prazo para pessoas afetadas por um desastre natural.

D-SNAP é um programa temporário que fornece benefícios dos alimentos para pessoas que perderam renda ou incorreram em despesas relacionadas a desastres.

Para ser elegível para D-SNAPvocê deve atender a vários requisitos ditados pelas autoridades.

Requisitos para benefícios D-SNAP

Para se qualificar para o D-SNAP, você deve morar em um condado que tenha sido declarado área de desastre federal, tenha sofrido perda de renda, destruição de sua casa ou despesas relacionadas a desastres, como abrigo temporário ou reparos domésticos , você não deve estar recebendo regularmente Benefícios do alimento SNAP no momento do desastre e você deve atender a certos limites de renda.

Esses limites são estabelecidos e atualizados regularmente, por isso é importante pesquisar os limites de renda mais recentes para se qualificar.

Recomenda-se que você se inscreva o mais rápido possível após o desastre, pois quanto mais cedo se inscrever, mais cedo receberá os benefícios.

Como solicitar os benefícios do D-SNAP

Se você atender aos requisitos de elegibilidade, poderá solicitar os benefícios do D-SNAP on-line, por telefone ou pessoalmente em um centro de admissão do D-SNAP.

Para se inscrever online, acesse o site do D-SNAP e crie uma conta.

Você precisará fornecer seu nome, endereço, data de nascimento, número do Seguro Social e informações sobre sua renda familiar e despesas.

Para se inscrever pessoalmente, vá a um centro de admissão D-SNAP onde você precisará trazer as mesmas informações que forneceria se estivesse se inscrevendo online ou por telefone.

Como os benefícios D-SNAP são emitidos?

Os benefícios D-SNAP são emitidos em um cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) e você pode usar seu cartão EBT para comprar alimentos em revendedores autorizados.

Os benefícios do D-SNAP estão normalmente disponíveis por um período de duas semanas.

A quantidade de benefícios que você recebe dependerá do tamanho e da renda de sua família.